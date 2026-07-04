La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país

Tras su expulsión del Gobierno, Manuel Adorni comienza sentir la presión de la justicia y en las últimas horas, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió que el exjefe de Gabinete tendrá que pedir autorización judicial para salir del país.



Lo concreto es que esta es la primera restricción procesal que se le impone al exvocero presidencial desde el inicio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que también involucra a su esposa, Bettina Angeletti.



Fuentes judiciales explicaron que en rigor no se le prohibió la salida al exministro coordinador sino que sólo se aceptó su ofrecimiento de poner en conocimiento al tribunal ante un eventual viaje al exterior.



Incluso, su abogado defensor Matías Ledesma comunicó al magistrado que Adorni no tenía previsto salir del país. La acción del letrado se dio luego de circularan versiones sobre una posible mudanza al Uruguay.



Además, Pollicita descartó que existan elementos para solicitar su detención o considerar que haya riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.



La medida fue dispuesta luego de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, como denunciantes, solicitaran se prohíba la salida del país al exfuncionario.



Por el momento, el fiscal Pollicita desestimó la posibilidad de avanzar con otras medidas procesales.