Karina Milei: “Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto”

Como parte de la reactivación de la campaña a nivel nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei y Martín Menem llegaron este sábado a Misiones. "Mi gran objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027", afirmó la Secretaria General de la Presidencia.



La frase de la líder libertaria fue pronunciada en ocación de la apertura de una escuela de dirigentes que funcionará en Posadas.



Durante el lanzamiento, la secretaria general de la Presidencia destacó la puesta en marcha de esta iniciativa con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y pidió "llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina".



Además, remarcó que la Escuela de Dirigentes se inscribe en una estrategia nacional de crecimiento partidario: “La estamos poniendo en marcha en muchas provincias para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.



"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", enfatizó.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados llamó a sostener el rumbo del oficialismo y defendió la continuidad del programa de gobierno impulsado por el presidente Javier Milei. "Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", sentenció.



Durante el lanzamiento de la escuela de dirigentes libertarios, destacó: "Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina. odo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso".



En ese marco, convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político de Javier Milei: "Empiecen a formarse con las ideas del Presidente".

Santilli también

A su vez, el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli afirmó este sábado que “para que la Argentina no vuelva atrás, Milei tiene que reelegir”.



“Soy parte del proyecto de Milei; Macri lo intentó y no pudo”, destacó además.



El funcionario se plantó en declaraciones a la prensa como soldado del Presidente y dejó de lado su vínculo histórico con el PRO, mientras evita hablar de una candidatura propia, pero reconoce que entre las dos Buenos Aires elige la Provincia.



Se trata de definiciones volcadas en entrevistas con medios metropolitanos en las que subrayó: "En estos últimos seis meses los domingos vienen siendo raros. Un domingo me convocó el Presidente para que encabezara la lista de diputados; otro domingo, que estaba volviendo manejando en auto desde Paraná, me llamó para ser ministro del Interior. Y ahora me propone este nuevo desafío. Tengo tres objetivos claros: darle velocidad a la gestión de los ministros, recuperar la agenda pública de los dos primeros años de mandato y seguir con reformas que tengan que ver con no volver atrás para los argentinos".



Por otra parte, el diputado misionero por La Libertad Avanza Diego Hartfield destacó el "valor de la formación política" como una herramienta clave para transformar la realidad de la provincia de Misiones y del país.



"Este espacio no es solamente una escuela: es una oportunidad para que muchos misioneros que nunca participaron en política puedan formarse, involucrarse y ser protagonistas del cambio que está viviendo la Argentina", enfatizó el legislador, según indicaron en un comunicado.



En ese marco, Hartfield planteó: "Tenemos un presidente que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Eso es algo que en la Argentina no pasaba hace mucho tiempo”.