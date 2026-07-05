Según la Came el consumo volvió a caer en junio

Las ventas minoristas de pymes crecieron 0,9% interanual en junio, aunque el dato no alcanzó para revertir la tendencia negativa que arrastra el sector. En la comparación mensual desestacionalizada se verificó una caída de 1,3%, mientras que el primer semestre cerró con una retracción acumulada del 2,5%.

Según el relevamiento de Came, la mejora frente a junio del año pasado respondió principalmente a dos factores puntuales: la mayor liquidez generada por el cobro del medio aguinaldo y el impulso al consumo derivado del Mundial 2026. Aun así, el comportamiento de los consumidores continúa marcado por la cautela y la búsqueda de promociones.

El informe también refleja un escenario de moderada estabilización entre los comerciantes: la mitad de los consultados consideró que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto del año anterior, mientras que disminuyó la proporción de quienes perciben un deterioro. Sin embargo, casi seis de cada diez empresarios creen que el contexto aún no es favorable para invertir.

Perfumería y farmacia lideraron las subas de las ventas

El mejor desempeño correspondió a Perfumería, con un crecimiento interanual del 9,5%, favorecido en parte por una baja base de comparación respecto de 2025. No obstante, el sector advirtió por el aumento de las compras en plataformas internacionales y las dificultades financieras derivadas de la presión tributaria.

También sobresalió Farmacia, con una mejora del 5,4% impulsada por la temporada de enfermedades respiratorias y las campañas preventivas. Sin embargo, las farmacias señalaron que los consumidores priorizaron medicamentos esenciales y versiones genéricas, mientras que las demoras en los pagos de obras sociales complicaron la reposición de stock.

Alimentos e indumentaria mostraron mejoras moderadas

Las ventas de Alimentos y bebidas crecieron 2,9%, impulsadas por el aguinaldo y el consumo asociado al Mundial, especialmente en bebidas, snacks y panificados. Sin embargo, los comercios remarcaron que las ventas dependieron de promociones bancarias y billeteras virtuales, mientras los consumidores continuaron optando por segundas marcas y compras más pequeñas.

En Textil e indumentaria, el avance fue de 1,9%. El frío favoreció la venta de prendas de abrigo y el Mundial impulsó la demanda de camisetas y artículos deportivos vinculados con la Selección. Aun así, el sector advirtió sobre la creciente competencia de productos importados y del comercio informal.

Los rubros que siguieron en caída

Entre los sectores con peor desempeño volvió a ubicarse Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una baja interanual del 3,1%. El informe señala que el aguinaldo no logró reactivar las compras de bienes durables y que muchos comercios debieron sostener promociones para concretar ventas, mientras enfrentan mayores costos y pérdida de rentabilidad.

También retrocedieron Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-2%), afectada por la paralización de nuevas obras y una demanda concentrada únicamente en reparaciones urgentes, y Calzado y marroquinería (-1%), donde el consumo siguió limitado por la preferencia por reparar productos usados, el avance de las importaciones y la competencia informal.

Expectativas: cautela por el consumo en retracción

De cara a los próximos doce meses, el 52,3% de los comerciantes espera que la situación permanezca sin cambios, mientras que el 37,7% proyecta una mejora y un 10% anticipa un empeoramiento.

Pese a ese escenario relativamente estable, el 59,3% considera que todavía no es un buen momento para realizar inversiones o ampliar capital.

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