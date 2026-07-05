Caso Adorni: la Justicia pidió informes a billeteras virtuales que usaba el ex funcionario

Apartado de los conchabos que le elevaron la autoestima y el nivel de vida, ya sin fueros y todavía en libertad , pero con movimientos acotados al territorio nacional, Manuel Adorni sigue siendo noticia, a su pesar y el de los hermanos Milei, por los avances en la investigación sobre su admirable crecimiento patrimonial desde que ingresó a la función pública.

En el tramo final de la pesquisa, que antes de la citación a indagatoria incluirá un requerimiento de justificación patrimonial, el juez federal Ariel Lijo ordenó, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que el exjefe de Gabinete deberá notificar previamente cualquier salida del país, para que se evalúe “la pertinencia y razonabilidad”.

Mientras tanto, el fiscal emplazó a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas, para que en un plazo de 72 horas informen sobre los movimientos en las cuentas del exvocero, ahora silenciado hasta en las redes sociales, donde supo descollar.

La fiscalía, en un dictamen que se firmó el viernes, ratificó que del resultado de las diversas pruebas bajo análisis surge que existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” de Adorni.

Pollicita ya recibió una primera respuesta de Binance sobre una cuenta asignada a Adorni abierta el 23 de junio de 2020, pero ahora pidió un detalle de los activos registrados desde esa fecha hasta el 31 de mayo de 2021. En el caso de Lemon Cash, se le pidió una ampliación de un informe sobre el usuario asignado a Adorni para el período que va del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022, que incluya el historial completo de los movimientos registrados en la cuenta, tanto en moneda nacional y/o extranjera como en activos virtuales. El fiscal quiere conocer las operaciones con criptoactivos, con descripción de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto, cuentas o direcciones de origen y destino, CBU, CVU, wallets y datos identificatorios de las contrapartes.

Por otra parte, buscar establecer la conexión con cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, plataformas digitales, exchanges u otros intermediarios, así como cualquier otro medio de fondeo y/o retiro utilizado para operar en la plataforma. Pidió también detalles de saldo y tenencias registradas durante ese período, de las interacciones intra plataforma y de los movimientos de fondos en blockchain, con indicación del “hash” de cada transacción, red utilizada, token, monto, fecha y direcciones de origen y destino.

Vale recordar que, antes de dejar el cargo, el entonces funcionario dijo que había ahorrado 500.000 dólares “en negro” a partir de inversiones en plataformas de criptomonedas. A mediados de junio, se pidió un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que, como dijo ante La Nación+, pueda haber ganado 300.000 dólares con inversión que mantuvo “en negro” hasta que, acorralado, los blanqueó en su última declaración jurada. El fiscal busca determinar la trazabilidad del monto inicial de inversión, que según el funcionario fue de 200.000 dólares

En cuanto al Bitcoin, la tarea de establecer un seguimiento de su cotización desde 2013 se encomendó a la Dafi, la Dirección de Asistencia Fiscal en Investigaciones, que ya realiza un informe sobre los ingresos y gastos de Adorni desde que fue nombrado vocero presidencial.

Página 12