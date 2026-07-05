Milei confirmó que viajará a la toma de poder de Fujimori y Espriela

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con referentes de la derecha regional, Javier Milei confirmó este sábado que participará de las ceremonias de asunción de los últimos dos mandatarios electos en Sudamérica: Keiko Fujimori, en Perú, y Abelardo de la Espriella, en Colombia.

El mandatario nacional confirmó las visitas, fechadas para el 28 de julio en la ciudad de Lima y el 7 de agosto en Bogotá, luego de ausentarse en la cumbre de presidentes del Mercosur, realizada esta semana en Asunción, y de la celebración en Washington por el 250° aniversario de la independencia de los EEUU. El último viaje internacional de Milei fue entre el 24 y el 27 de junio, cuando visitó España para una serie de actividades académicas, entre ellas una conferencia en la CEU Universidad San Pablo.

Se trata de la tercera ceremonia de asunción presidencial de un mandatario sudamericano a la que asistirá el Presidente de la Nación, luego de acompañar a Rodrigo Paz Pereira, en Bolivia en noviembre del 2025; y a José Antonio Kast en Chile el pasado marzo. Previamente, acudió a la de Nayib Bukele de El Salvador y a la Donald Trump en los EEUU. La noticia fue confirmada por el propio Milei, que compartió en sus redes sociales un artículo de La Derecha Diario.

El saludo de Javier Milei a Keiko Fujimori

Este viernes, el Tribunal electoral del Perú declaró a Keiko Fujimori presidenta electa, que se impuso en balotaje por 49.641 votos sobre el progresista Roberto Sánchez. La hija del expresidente Alberto Fujimori, del partido "Fuerza Popular", había competido electoralmente en tres ocasiones previas y en estas elecciones alcanzó 9.223.396 votos, 0,27% más que su opositor.

Al conocerse el resultado, Javier Milei festejó el triunfo de Fujimori en sus redes sociales, considerando que "dos naciones hermanas vuelven a encontrarse en el camino de la libertad. Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

El respaldo de Javier Milei a Abelardo de la Espriella

Antes de las elecciones, Javier Milei ya había expresado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella, que se enfrentaba en balotaje al oficialista Iván Cepeda. El dirigente liberal de "Defensores de la Patria" se impuso en las elecciones de Colombia con el 49,66% de los votos sobre el candidato del "Pacto Histórico", quien obtuvo el 48,70%.

El presidente argentino también se hizo eco del resultado y publicó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

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