El Impenetrable: alumnos bautizaron "No’huet" al nuevo yaguareté hallado en libertad

Un total de 300 alumnos de la localidad chaqueña de Miraflores, en las cercanías del Parque Nacional El Impenetrable, participaron de una serie de jornadas interactivas sobre la preservación de la fauna silvestre y eligieron el nombre de un nuevo ejemplar de yaguareté que habita el monte: “No’huet”.

Las actividades, coordinadas por la Fundación Rewilding Argentina junto a Parques Nacionales, incluyeron charlas, videos y una obra musical.

El imponente felino macho ya fue equipado con un collar satelital para su seguimiento sanitario y control en total libertad.

Educación, arte y compromiso comunitario en el norte chaqueño

Las jornadas educativas unieron los conceptos de comunidad, conservación y compromiso en los pueblos que rodean las áreas protegidas de Chaco, donde el ecoturismo se afianza con el surgimiento de nuevos emprendedores y servicios locales.

En esta oportunidad, los alumnos de nivel primario asistieron a tres charlas interactivas organizadas especialmente por la Fundación Rewilding Argentina en torno al proyecto de suplementación y reintroducción del yaguareté en el monte chaqueño.

La coordinadora de Comunidades de la Fundación Rewilding Argentina, Lucía “Luli” Kronhaus, detalló el alcance de la propuesta pedagógica. Además de las disertaciones técnicas, los niños pudieron disfrutar de la proyección de videos institucionales sobre la historia y evolución del gran felino americano en la región, coronando el encuentro con la presentación de una obra musical desarrollada en articulación con el cuerpo de Parques Nacionales que relata, mediante canciones, la importancia ecológica y cultural de la especie.

El bautismo de "No’huet" y el monitoreo satelital del felino en libertad

Como broche de oro de la iniciativa, los alumnos votaron democráticamente entre opciones preparadas para nombrar al nuevo yaguareté adulto que habita suelo chaqueño.

La elección de los chicos fue mayoritaria por “No’huet”, un término origen qom cuyo significado se traduce directamente como “protector del monte”.

Las características y el estado de este ejemplar clave para la biodiversidad fueron especificados por los equipos técnicos de conservación:

Se trata de un ejemplar macho y adulto de yaguareté, fue detectado y registrado en la zona de influencia del Parque Nacional El Impenetrable .

El animal fue capturado de manera transitoria con el fin de realizar chequeos médicos veterinarios de rigor.

Se procedió a la colocación de un collar satelital de seguimiento para el control permanente de su estado de salud, tarea operativa que queda bajo responsabilidad de los científicos de la Fundación Rewilding Argentina .

Tras los procedimientos en el terreno, el felino fue liberado inmediatamente y ya vive plenamente en libertad en la inmensidad del monte chaqueño.

Entusiasmo escolar y alumnos como agentes multiplicadores del cuidado ambiental

A la Escuela N° 1089 de Miraflores asisten 175 alumnos en el nivel primario y 37 niños en el Nivel Inicial. Su directora, Sandra González, remarcó que la experiencia fue enriquecedora y dinámica, observando a un alumnado plenamente conectado, entusiasmado y demostrando altos niveles de curiosidad sobre la fauna que los rodea.

González señaló que los contenidos curriculares abordados apuntan siempre a que los estudiantes tomen una profunda conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Además, destacó que interés y la participación activa de los chicos durante todo el taller transforman a los niños en verdaderos agentes multiplicadores encargados de trasladar a sus núcleos familiares el mensaje de la puesta en valor, protección de la vegetación nativa y cuidado de los animales silvestres de El Impenetrable.