El juicio por el ARA San Juan entra en su etapa final con cuatro imputados

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto esta semana en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya hubo 30 audiencias. Los alegatos de las defensas tendrán lugar este lunes, una vez cumplida esa etapa y escuchadas las últimas palabras de los imputados, el tribunal podría anticipar su decisión el próximo miércoles.

El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.

Los cuatro imputados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

Durante las audiencias incorporaron testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación sobre las condiciones del ARA San Juan y el desarrollo de su última navegación.

La etapa de alegatos de la fiscalía ya concluyó con pedidos de condena que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. En dos de los casos, los fiscales también solicitaron la inhabilitación especial perpetua.

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017, arribó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar en un ejercicio antisubmarino y luego en una patrulla de control de pesca ilegal.

El 15 de noviembre, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se registró a las 7:19 de ese día.

Los alegatos

Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide; cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Correa. Sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad.

Las defensas, en cambio, cuestionan que no se determinó con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones y el siniestro.

El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, subsidiariamente, la absolución, al argumentar que “no son conocidas las causas del estrago”.

Las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa adelantaron que objetarán la falta de explicación sobre cómo los incumplimientos incrementaron el riesgo y se vincularon con la última navegación.

Las querellas unificadas y la representada por Luis Tagliapietra formularon pedidos de pena, pero el tribunal los dejó sin efecto por no haber presentado requerimiento formal de elevación a juicio en la etapa de instrucción.

El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, cerrará el debate tras las últimas palabras de los imputados. De anticipar el veredicto el miércoles, los fundamentos de la sentencia se conocerían alrededor de un mes después.

TN