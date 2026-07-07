El mensaje de Javier Milei a la Selección argentina tras el triunfo agónico ante Egipto

Como un hincha más, Javier Milei reaccionó este martes a la épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial y le dejó un mensaje al conjunto nacional, al que puso como un ejemplo de “no darse por vencido”.

“Los felicito, los amo, estoy como loco de felicidad. Nada más que puedo decir. Agradecer, agradecer”, manifestó visiblemente emocionado el Presidente en diálogo con Radio Mitre. Y reconoció: “Me emocioné hasta las pelotas”.

El mandatario, que siguió el partido junto a su hermana, Karina Milei, en la Quinta de Olivos, describió sus emociones tras el final de un encuentro de película en Atlanta.

“Qué forma de sufrir, pero bueno, pudimos remontarlo y ganar. Era injusto el resultado, la verdad que Argentina había jugado bien, había hecho mal y nos encontramos con dos contras que nos vacunaron, pero no nos van a dar por muerto nunca. En los últimos 10 minutos hicimos una remontada que evidentemente es histórica”, enfatizó Milei.

Y agregó: “No hay que rendirse nunca, y cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos, y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme. ¿Y la rep...madre, por qué tenemos que sufrir tanto?”.

El equipo liderado por Lionel Messi logró una de las hazañas más extraordinarias del torneo al revertir un 0-2 en los últimos once minutos para clasificar a los cuartos de final. Con tantos de Cristian “Cuti” Romero, Messi y Enzo Fernández, los festejos se vivieron en Estados Unidos y en todos los puntos de la Argentina.

En ese contexto, cuando le preguntaron si en algún momento creyó que Argentina podía quedar eliminada, Milei fue contundente: “Jamás, jamás, confié hasta el último momento. Hasta que no suena el último pitazo no se termina”.

En ese sentido, Milei admitió que estuvo pendiente de la actuación del capitán del seleccionado argentino, que falló un penal y tuvo dificultades a lo largo del partido. “Todo el mundo sabe que soy absolutamente termo de Messi. La paso muy mal cuando está desencontrado, cuando pasan cosas como la de hoy, la del penal. Dicho sea de paso, lo pateó fuerte, no le regaló nada al arquero, pero la verdad que el arquero de Egipto tuvo una actuación extraordinaria”, reconoció.

El Presidente también analizó el desarrollo del juego: “Argentina en el primer tiempo tuvo, por lo menos, ocho oportunidades y no podía concretar. Estaba jugando bien y, de contra, se comió el segundo gol. Pero bueno, nada, esto fue para darle más épica. Lo sufrimos, no es apto para cardíacos, pero la Selección ha hecho un trabajo enorme”.

En ese sentido, Milei comparó la remontada con otros hitos del fútbol argentino, especialmente aquellos vinculados al club del que era hincha. “Estoy acostumbrado a ver estas épicas. Lo he visto con el Boca de Bianchi hacer cosas milagrosas. Me acuerdo del día de Palermo, con los goles en la neblina. ¿Cómo no iba a confiar en este equipo de grandes?”, planteó.

Para cerrar la entrevista, el mandatario dirigió un último mensaje al equipo y aseguró que “estos jugadores son dignos de admiración”, que muestran “que no hay que rendirse nunca”. Y remató: “La sufrimos en el partido anterior, sufrimos esto, pero si este es el costo para ser campeones, vale la pena sufrirlo”.

Con el triunfo, la Selección argentina avanza a los cuartos de final del Mundial, donde enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Suiza que se disputará este martes a las 17. El paso a semifinales se definirá el sábado a las 22.

TN