Milei brindó detalles de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei brindó detalles del proyecto con el que buscará reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunciado la semana pasada luego de la reunión que mantuvo con legisladores libertarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, entre los puntos centrales se encuentra la prohibición a la emisión por parte del BCRA hacia el Estado. El propio Milei consideró que la creación de dinero es "una estafa".

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", precisó el mandatario en una entrevista de streaming.

El jefe de Estado adelantó que se reunirá esta tarde en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el presidente del Central, Santiago Bausili.

"A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos", señaló.

Por último, indicó que está conectada con otras leyes, "como la de mercado de capitales e Inocencia Fiscal; y todo lo que tiene que ver en materia de seguros y las reglas fiscales".

La semana pasada, el Presidente realizó el anuncio de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, la cual se modificó por última vez en 2012 bajo la presidencia de Mercedes Marcó del Pont.

Las críticas no tardaron en aparecer y cuestionar el trasfondo de la reforma. Miguel Pesce y la misma Marcó del Pont (ambos ex titulares del Banco Central) señalaron que se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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