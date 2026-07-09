Alumnos fueron denunciados por crear deepfakes con IA de sus compañeras y comercializarlas

La comunidad educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cnba) y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (Esccp) se encuentra en alerta por una denuncia a un grupo de alumnos por utilizar imágenes de sus compañeras para generar deepfakes con inteligencia artificial (IA) y comercializarlas.

En un comunicado oficial, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que dependen estos colegios secundarios porteños, confirmaron que un grupo de alumnas sufrió de acoso sexual y hostigamiento a través de la adulteración de imágenes con fines extorsivos.

Asimismo, ambas instituciones remarcaron que aunque todavía no se formalizó una denuncia judicial, se inició una investigación por violencia sexual digital y se activaron los protocolos contra la violencia de género. En tanto, los estudiantes señalados, todos menores de edad, fueron suspendidos.

Al respecto, la rectora del Cnba, Valeria Bergman, precisó haber recibido “inquietudes provenientes de la comunidad sobre la posible existencia de circulación de imágenes de estudiantes del establecimiento”, y expresó: “desde el Colegio abrimos de inmediato canales de escucha y acompañamiento en articulación con diferentes agentes de la comunidad para recibir información y ofrecer un espacio de diálogo y contención".

“Consideramos que cualquier acción de este tipo resulta repudiable y contraria a los valores que promueve esta institución. En este sentido, se tomarán las acciones pedagógicas y reparatorias que correspondan, conforme al reglamento de convivencia y las normativas pertinentes", determinó.

Por su parte, la rectora del Pellegrini, Ana Barral, indicó que “en principio, se activó el protocolo contra la violencia de género y se realizaron otras acciones que puede y debe realizar una escuela”.

Barral aseguró que hicieron “las presentaciones correspondientes ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires” y alentó a las familias a "realizar denuncias y presentaciones“, ya que “las ‘pruebas’ se encuentran en los dispositivos/celulares de sus hijas o hijos”.

“Durante toda la semana se realizaron entrevistas, informes y se dio contención. Del resultado de todo lo actuado se aplicarán las sanciones correspondientes", destacó.

La denuncia

Según trascendió la semana anterior, la denuncia realizada por alumnas y sus padres apunta hacia ocho estudiantes, principalmente de segundo año, de entre 13 y 14 años, por haber creado un grupo de WhatsApp en el que compartían carpetas con deepfakes de las menores o fotografías de contenido íntimo. En la mayoría de los casos, las afectadas eran compañeras de la misma división e, incluso, amigas o exparejas de algunos de los involucrados.

Cuando el grupo de la aplicación móvil de mensajería dejó de ser un secreto cerrado, la comunidad estudiantil reaccionó con conmoción y enojo.

La denuncia incluye también la aparición de un mensaje escrito en los bancos de las aulas de la Esccp que dice: “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”.

Al respecto, desde la Comisión de Géneros del Colegio Nacional de Buenos Aires expresaron en las redes sociales su “máximo repudio desde la impotencia, la indignación, la bronca y el dolor a los hechos”.

“Desde el fin de semana se dio a conocer la existencia de un grupo de WhatsApp creado por estudiantes varones, en su mayoría del Carlos Pellegrini, pero también con la participación de nuestro alumnado, con el fin de difundir y comercializar imágenes y videos de amigas y compañeras, tanto editados con Inteligencia Artificial como no, sin ningún tipo de consentimiento”, confirmaron.

Asimismo, determinaron: “Resulta indignante y de no creer, pero a su vez pensar en ciertas acciones normalizadas del día a día provoca que enterarnos de casos así no sea algo tan impensado e irreal sino muy palpable. La realidad en nuestros colegios exige que se rompa el silencio“.

En tanto, exigieron a las autoridades que no se fuerce a las alumnas “a convivir en el día a día con quienes forman parte de estos círculos y han puntualmente participado de la vulneración de la intimidad de chicas de nuestro y otro colegio”.

Llamaron a realizar las correspondientes denuncias “no solo contra quienes participaron activamente de la violencia sino también a quienes indirectamente forman parte bajo el silencio”. “Si sabés de alguien que difundió, comercializó, difunde o comercializa, denuncialo”, remarcaron.

Página 12