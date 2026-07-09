El FMI respaldó la reforma del Banco Central impulsada por Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó la reforma de la carta orgánica del Banco Central (Bcra) que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Para la entidad, la iniciativa “ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación”.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que una modificación en la normativa permitirá "aclarar el mandato del Banco Central, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, y reducir vulnerabilidades".

Desde el FMI señalaron que la reforma forma parte de un conjunto de medidas destinadas a consolidar el proceso de estabilización económica en Argentina. En ese sentido, remarcaron que reducir la inflación continúa siendo una de las principales prioridades.

Además, el organismo valoró el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los vencimientos de deuda externa previstos para este año y 2027.

Según explicó Kozack, estas medidas buscan recuperar el acceso del país a los mercados internacionales de manera sostenida y con mejores condiciones de financiamiento.

La visita de Georgieva a la Argentina

La portavoz del FMI confirmó que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, viajará al país los próximos 28 y 29 de julio, tras una invitación del presidente. Durante su estadía en Buenos Aires, la titular del Fondo mantendrá reuniones con Milei y su equipo económico, además de otros encuentros con sectores aún no especificados.

Kozack señaló que la visita representa una oportunidad para analizar los avances, desafíos y oportunidades de la Argentina. Será el primer viaje de Georgieva al país desde que asumió como máxima autoridad del organismo.

Con información de TN.