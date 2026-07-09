Murió el publicista clave en la campaña de De la Rúa y creador de “La llama que llama”

Ramiro Agulla, uno de los publicistas más importantes de la historia argentina, murió este jueves por la mañana a los 62 años.



En dupla con Carlos Bacetti crearon la agencia Agulla&Bacetti, una usina creativa que parió algunas de las campañas publicitarias más icónicas de la década de los '90. Entre sus hits se cuentan "La llama que llama" (Telecom) o "En tu cabeza hay un gol" (Cerveza Quilmes), además de spots para Oca, Hellman's, Renault Clio o YPF.



Bacetti lo despidió en redes sociales con un creativo guiño. "Solo cambia la ubicación del logo. Los amigos no desaparecen, solo mueren. Siempre vivo para mí", escribió en X, junto a un posteo con el apellido de su amigo en el cielo.



Ramiro Agulla nació en 1964 en Río Gallegos, aunque se mudó de chico a Buenos Aires. Cursó el secundario en el Colegio Champagnat y estudió en la escuela de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad.



Con Bacetti se conocieron cursando la Licenciatura en Publicidad de la Universidad de El Salvador, y tras un breve paso por Verdino fundaron su propia agencia. Obtuvieron a lo largo de su carrera diversos premios internacionales, entre ellos el primer León de Oro de Cannes argentino y un Gran Prix. La agencia que fundaron se volvió la más requerida en los '90 por su estilo innovador.