Revelan el examen toxicológico de Ernestina Pais

A casi dos semanas de su trágica muerte, la Justicia recibió este miércoles el resultado definitivo del examen toxicológico practicado a la conductora y periodista Ernestina Pais, quien murió el pasado 26 de junio tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez. El informe oficial dice que "dio negativo".



Según anticiparon fuentes judiciales, el informe determinó que "no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre". Así, quedó descartado que la conductora hubiera estado bajo los efectos de algunas de esas sustancias al momento de ser arrollada por el tren.



La noticia fue confirmada por el periodista Rodrigo Alegre, a través de la red social X, quien informó que los resultados del estudio habían llegado este miércoles a la Fiscalía de San Isidro, encargada de la investigación.



El resultado pericial no modifica la principal hipótesis de los investigadores, quienes creen que Pais intentó cruzar el paso a nivel a pesar de que las barreras ya se encontraban bajas. Una secuencia que, por otra parte, quedó registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona.



Pais iba a bordo de su Honda City negro y una formación el Tren de la Costa la impactó del lado del conductor a las 19.30, del viernes 26. Fue en el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez.



En la escena donde se produjo el accidente trabajaron policías y bomberos para determinar en qué circunstancias ocurrió. Y la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.