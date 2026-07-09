Villarruel: “No pienso en ninguna candidatura”

Luego de que Javier Milei encabezara en la madrugada el acto por el 9 de Julio del Gobierno en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó en la tarde de este jueves de los festejos por el Día de la Independencia en la misma provincia junto al gobernador local, Osvaldo Jaldo.



Villarruel se mostró con el mandatario provincial y durante su recorrida, la presidenta del Senado habló con los medios locales y aseguró que el motivo de su presencia se debía a los festejos por el Día de la Independencia y no a motivos políticos.



“No pienso en ninguna candidatura. Solo pienso en el honor de estar en el 210° aniversario en Tucumán, la cuna de nuestra independencia", manifestó Villarruel. La vicepresidenta había participado más temprano en la vigilia realizada en la Casa Histórica, donde Milei disertó