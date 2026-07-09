El cardenal habló de corrupción y citó a Messi para pedir la unión de los argentinos

En la habitual homilía por el Día de la Independencia que se realiza en la Catedral metropolitana y frente al presidente Javier Milei, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó este jueves terminar con las "cuevas de la corrupción" y hasta citó a Lionel Messi para pedir la unidad de los argentinos.



"A veces, como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos. No por cuestiones geográficas sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles", apuntó García Cuerva.



En ese sentido, el arzobispo porteño fue más allá: "Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos o enfrentarnos robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción”.



García Cuerva, que al igual que en el 25 de Mayo aclaró que su mensaje pretendía ser "un aporte" y deslizó una crítica a quienes toman "palabras aisladas para alimentar la fragmentación", insistió en su mensaje contra la corrupción.



"Esto no es cuestión de ser de tal o cual período político o gobierno de turno, es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre", reclamó García Cuerva.



El arzobispo porteño deslizó, además, una crítica al Gobierno al advertir, citando la parábola del buen samaritano, que lo se gasta de más "no siempre es sinónimo de derroche o despilfarro, a veces es invertir en los más débiles".



García Cuerva usó el final de su homilía para, apelando al clima mundialista, citar a Lionel Messi y reclamar la unidad de los argentinos. "Sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes sociales", dijo el arzobispo antes de citar al capitán y emblema del seleccionado argentino.



"Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo que está por encima de todas las individualidades es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén", cerró García Cuerva.