YPF aceptó la renuncia de Adorni al directorio de la misma

YPF aceptó formalmente la renuncia de Manuel Adorni al directorio de la empresa. La decisión fue comunicada este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y a A3 Mercados, a través de una nota firmada por la responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía, Margarita Chun.

Según el documento, el Directorio de YPF se reunió y resolvió aceptar la salida de Adorni como Director Titular por la Clase A, cargo que ocupaba en representación del Estado nacional. La empresa precisó que la renuncia fue presentada por “razones de estricta índole personal”.

La aceptación del directorio completa el trámite formal iniciado la semana pasada, cuando el exfuncionario había enviado una carta al presidente de YPF, Horacio Marín, para comunicar su decisión de dejar el cargo en la petrolera.

Manuel Adorni dejó su cargo en YPF

Adorni había sido designado en el directorio de YPF el 30 de enero de 2026, luego de asumir como jefe de Gabinete. Su lugar correspondía a la representación de las acciones Clase A, vinculadas a la participación estatal en la compañía.

La salida se produjo después de su renuncia a la Jefatura de Gabinete y en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Una vez que presentó su dimisión, restaba la aceptación formal por parte del Directorio de YPF y la comunicación correspondiente ante los organismos del mercado.

Ese paso quedó concretado este miércoles, con la notificación oficial enviada por la petrolera. De esta manera, Adorni quedó formalmente fuera del directorio de la compañía.

El rol que desempeñaba Manuel Adorni en el directorio de YPF

Adorni integraba el directorio de YPF como Director Titular Clase A, en representación del Estado nacional. Ese cargo está vinculado a la denominada "acción de oro", un mecanismo que otorga al Estado facultades especiales para intervenir en determinadas decisiones estratégicas de la compañía.

El Gobierno conserva el 51% de las acciones de la petrolera y, a través de ese instrumento, mantiene capacidad de decisión sobre aspectos clave de la empresa, pese a que YPF cotiza en bolsa y cuenta con accionistas privados.

El exfuncionario había asumido ese puesto a fines de enero, cuando reemplazó a Guillermo Francos tras convertirse en jefe de Gabinete. Al igual que sus antecesores, renunció a percibir los honorarios correspondientes al cargo y continuó cobrando únicamente su salario como integrante del Gabinete nacional.

De acuerdo con el balance aprobado por la compañía para 2026, la remuneración promedio de un director ronda los u$s954.000 anuales, aunque Adorni nunca percibió ese ingreso mientras formó parte del Poder Ejecutivo.

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