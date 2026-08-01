Liam Payne “nos pidió perdón de rodillas”

El testimonio ante la Justicia de las trabajadoras sexuales que fueron parte de la debacle final del ex One Direction Liam Payne en el hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo trascendió en las últimas horas, casi dos años después y con detalles escalofriantes. Según dijeron, el artista les pidió “perdón de rodillas”.



“Nos pidió perdón de rodillas” fueron las declaraciones de las prostitutas que estuvieron con Payne horas antes de su muerte. La estrella, en un cruce por WhatsApp, les había prometido cinco mil dólares por un día de fiesta, pero no les pagó.



“Aldana recibe un mensaje de una persona, hasta ese entonces no sabíamos que era el cantante Liam… Le escribió a ella a las 10:30/11 de la mañana, le escribió en inglés. Se encargó ella. Él le ofrecía cinco mil dólares a ella para ir a pasar el día con él. Después ella le dijo que estaba conmigo y fuimos las dos”, relató Lucila, la otra trabajadora que testificó.