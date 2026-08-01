Habrá paro docente y el Gobierno avisó que inspeccionará y sancionará

El Gobierno realizará este lunes una "inspección muestral" en las escuelas de todo el país y advirtió que podría sancionar a los docentes que adhieran al paro convocado por un gremio docente. "Será para verificar que las entidades gremiales respeten el cumplimiento del 75 % de la prestación del servicio educativo", señaló la ministra de Capital Humano, la encargada de comunicar la medida.



La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó para este lunes un paro docente, día en que debe retomarse la actividad luego de las vacaciones de invierno en la Ciudad, en la Provincia y en otros distritos del país. Este sábado, dos días antes, el Gobierno de Milei emitió un comunicado para la comunidad docente y la conminó a cumplir con el servicio a pesar de la medida de fuerza.



Fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la encargada de comunicar la medida oficial. "El Ministerio informa que el lunes llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley 27.802 [de Modernización Laboral], que en su artículo 101 establece a la Educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", reza el comunicado que difundió en sus redes sociales.



"Para ello, desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan", advierte la nota oficial.



Y avanza: "La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de la jurisdicciones ya la vez el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución. El Ministerio exhorta a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación".



Ya el viernes, dos días después de que CTERA oficializara la medida de fuerza, la ministra había advertido que "el artículo 101 [de la ley de Modernización Laboral] dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75 % del servicio (considerado como esencial) durante las medidas de acción directa, (y que) el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables”.

Estatales también

Vale señalar, CTERA hizo coincidir su medida con la de otro gremio, Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que ya había convocado una jornada de protesta que incluye una movilización al Ministerio de Economía para ese mismo día, para exigir un aumento salarial y denunciar el vaciamiento del Estado.



Según explicó a mediados de semana el gremio docente, "la decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".



En ese sentido, reclamaron una convocatoria urgente a la paritaria nacional, un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y la restitución del FONID y otros fondos nacionales destinados a la educación.



El FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) es una suma de dinero mensual pagada a los docentes para mejorar sus sueldos. Fue creado por ley en 1998 tras el reclamo conocido como la «Carpa Blanca», y dejó de ser girado por el Estado nacional a comienzos de 2024.