Allanaron la casa de la joven acusada de asesinar a su novio en Chaco

En el marco de la investigación por el crimen de Matías Álvarez Guardia (29), el joven presuntamente asesinado por Victoria Cantero (25) en Resistencia, Chaco, la policía provincial allanó el sábado la casa de la sospechosa, ubicada en la calle Donovan al 1400 de la ciudad capital. En el lugar se secuestraron elementos de interés para la causa.

La medida fue solicitada por el Equipo Fiscal Especial a cargo del expediente, integrado por los fiscales Ana González de Pacce y Martín Bogado, y ordenada por el Juzgado de Garantías Nº3, luego de que los familiares de Álvarez Guardia denunciaran el faltante de una suma de dinero en dólares y varias cadenas de oro de su propiedad y en busca de pruebas para determinar cómo era la relación entre la víctima y la imputada.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Delitos Contra las Personas. Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento se incautaron dos notebooks, cuatro teléfonos celulares, tres billetes estadounidenses -de 50, 20 y 5 dólares- y una cadena de color dorado con un dije en forma de crucifijo.

El crimen ocurrió el domingo pasado por la mañana en la casa de Álvarez Guardia, en el barrio 100 Viviendas CGT. Allí la pareja habría tenido una discusión tras una salida al boliche. La víctima recibió una puñalada mortal en el lado derecho del tórax. Así lo estableció la autopsia, que además reveló otras dos heridas en el brazo izquierdo del joven, que podrían tratarse de lesiones defensivas.

“Hubo una pelea, yo me defendí y reaccioné”, habría reconocido Cantero, quien desde ese día permanece detenida. Está imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Antes de quedar en prisión, Victoria llevaba una vida que ella misma exponía en redes sociales con cierta regularidad. Incluso algunas publicaciones que se conocieron en las últimas horas tomaron otra relevancia luego de que se produjera el crimen.

En su perfil de Facebook publicaba con frecuencia los trabajos que realizaba para sus clientas y promocionaba su emprendimiento. Esas imágenes se intercalaban con postales de distintos destinos a los que viajó y escenas cotidianas junto a su familia. Su hermano, Facundo Cantero, médico y mejor amigo de la víctima, aparecía en varias de esas publicaciones.

Fue precisamente Facundo quien trasladó a Alvárez Guardia al Hospital Julio C. Perrando el domingo por la mañana, luego de encontrarlo herido. El joven murió cuatro minutos después de ingresar al nosocomio, como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

“Yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” y “No entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock” fueron algunos de los textos que aparecieron en el perfil de una de sus redes y que comenzaron a ser observados con otra perspectiva. Si bien fueron escritos en diciembre del año pasado, la relación de la pareja estaba signada por la violencia, debido a que ya se había visto envuelta en conflictos desde un primer momento. Sus redes fueron cerradas este lunes por la tarde.

El vínculo con Matías duró aproximadamente dos años y medio y estuvo atravesado por separaciones y reconciliaciones constantes. Quienes rodeaban al joven describieron una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia física que él ocultaba.

Leticia Álvarez Guardia, hermana de la víctima, relató a Infobae que Matías aparecía con arañazos, hematomas y golpes que él atribuía a peleas con terceros. “Un día apareció con una piña en el ojo. Cuando lo sentaba a hablar, terminaba confesando llorando que era Victoria quien le pegaba. Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo”, contó.

Por otra parte, uno de los amigos aportó imágenes que mostraban a la víctima con serios golpes en el rostro y la conversación que se gestó en torno al hecho. En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que se le pregunta a Matías: “¿Te pegó otra vez?”.

Leticia también afirmó que Victoria le manejaba el celular y la cuenta de Instagram, publicaba desde ese perfil haciéndose pasar por él y tenía acceso a todas sus claves. Tras la muerte del joven, su cuenta apareció sin publicaciones y su celular desapareció.

Además del allanamiento a la casa de la detenida, la familia solicitó a la Justicia que determine qué ocurrió con el dispositivo, que permaneció encendido durante varias horas después de confirmado el fallecimiento.

Infobae