Nació "Tusquita", la primera guanaca concebida en libertad en El Impenetrable

La Fundación Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno del Chaco celebran el nacimiento de "Tusquita", la primera chulenga de guanaco concebida en libertad en el Parque Nacional El Impenetrable tras más de un siglo de ausencia de la especie en el Chaco Seco.

Esto ocurre tras la tercera liberación efectuada en mayo, el grupo de animales en libertad ya suma 15 individuos, consolidando el retorno de un herbívoro clave para la prevención de incendios y la restauración del ecosistema.

El nacimiento de "Tusquita" y el avance de la especie

La reintroducción del herbívoro avanza hacia la conformación de una población estable en la región. A fines de julio se registró el nacimiento de "Tusquita", hija de Antarca y Chañar.

Se trata de la primera chulenga concebida e integrada de forma 100% natural al monte chaqueño.

En tanto que en mayo de 2026 se concretó la tercera liberación de siete hembras y tres chulengos. Con este grupo, suman 15 los ejemplares que habitan en los pastizales del paleocauce del río Bermejo.

El monitoreo continuo es parte del programa, y nueve de los guanacos ya poseen collares con transmisores GPS y VHF para evaluar su adaptación y movimientos en el terreno.

Rol ambiental y llegada de nuevos ejemplares

Los especialistas remarcan los beneficios en el ecosistema de la especie y prevén nuevos traslados.

La presencia de esta especie significa una forma de control natural de incendios. Al consumir grandes volúmenes de pasto seco, el guanaco disminuye el material combustible, actuando como barrera natural contra el fuego en el monte.

Por otro lado el guanaco contribuye con la restauración del suelo y fauna. Sus heces aportan nutrientes que aceleran el crecimiento del pastizal, mientras que su presencia restablece la cadena trófica como presa del puma.

En tanto que Julieta Mangas, responsable del proyecto, anticipó que a principios del año próximo trasladarán al menos 30 ejemplares adicionales desde el Parque Patagonia en Santa Cruz.