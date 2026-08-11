Crimen en Chaco: qué determinó la pericia psiquiátrica de Victoria Cantero

La investigación por , el joven de 29 años que murió apuñalado en Chaco, sumó un nuevo elemento con los resultados de la pericia psiquiátrica realizada a Victoria Cantero, de 25 años, detenida y acusada por el homicidio de su novio. El estudio determinó que la joven comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones.

Según el informe al que tuvo acceso y que fue compartido por Infobae, la evaluación estuvo a cargo de profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. La conclusión establece que Cantero “comprende la criminalidad de sus actos y es capaz de dirigir sus acciones” y, por lo tanto, es imputable y puede responder penalmente por el hecho que se le atribuye.

Los especialistas analizaron diferentes aspectos de sus facultades mentales. Los estudios de “Memoria anterógrada y retrógrada”, “Atención provocada y espontánea”, “Orientación autopsíquica y alopsíquica” y “Afectividad y volitividad” arrojaron resultados dentro de los límites normales.

Además, las evaluaciones correspondientes a “Aspecto y actitud” y “Juicio, raciocinio e ideación” no registraron particularidades. Estos resultados fueron los que permitieron a los profesionales concluir que Cantero se encuentra en condiciones de responder penalmente en la causa que investiga la muerte de Álvarez Guardia.

Las lesiones que presentaba Victoria Cantero

En paralelo a la evaluación psiquiátrica, se conocieron detalles de otro examen médico realizado a Cantero después de su detención. El documento de la División Medicina Legal de la Policía del Chaco constató que la joven tenía distintas lesiones en el cuerpo.

El informe consignó “eritema y excoriación superficial en la región escapular izquierda, eritema en la región escapular derecha, equimosis en el brazo izquierdo, excoriación en el pliegue del codo derecho y eritema en ambas rodillas”.

Los profesionales establecieron que las lesiones presentaban varias horas de evolución, aunque su antigüedad exacta deberá ser determinada. El mismo examen señaló que la acusada no mostraba signos de intoxicación alcohólica al momento de ser revisada.

Precisamente, establecer cuándo y cómo se produjeron esas marcas se convirtió en uno de los puntos bajo análisis. El resultado será relevante para determinar si las lesiones fueron contemporáneas al episodio que terminó con la muerte de Julián y qué relación pudieron tener con lo ocurrido.

Las posiciones de la querella y la defensa

Juan Arregín, abogado de la familia de Álvarez Guardia, se refirió a esas lesiones y planteó la posición de la querella. “No son lesiones compatibles contra objetos duros, por lo tanto, no pueden hablar de agresiones de las que ella luego se hubiera defendido”, sostuvo.

La defensa de Cantero, en cambio, anticipó que buscará acreditar la existencia de “un contexto de violencia física previa”. Sus nuevos abogados, Celeste Segovia y Rodrigo Maidana Ladu, afirmaron que cuentan con fotografías en las que la joven aparece “con la cara golpeada”.

Los defensores, que accedieron al expediente tras asumir la representación de la acusada, también indicaron que Cantero continúa “conmocionada” y aseguraron que “tiene toda la espalda marcada”.

Segovia y Maidana Ladu asumieron después de que Lucas Ignacio Bosch renunciara a la defensa, pocos días después del apartamiento de Marco Molero, el primer defensor de la acusada. Este último explicó que tomó la decisión al enterarse de que la víctima era sobrino directo de un amigo suyo.

“Lo hice por una cuestión moral y además porque no quiero que de ninguna forma se entorpezca el derecho de defensa que le asiste a la señorita Cantero”, había explicado Molero sobre su salida del expediente.

Mientras avanzan las medidas para reconstruir lo sucedido y determinar el origen de las lesiones constatadas, Victoria Cantero continúa alojada en la Comisaría 11ª de Resistencia.