Bullrich se despegó del comisario armado durante los incidentes en el Congreso

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a desmarcarse públicamente de las acusaciones de la oposición que la vinculaban de manera personal con Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina (PFA).

El comisario quedó en el centro de la polémica luego de ser fotografiado portando un arma de fuego, sin uniforme ni identificación visible, durante los incidentes registrados frente al Congreso mientras la Cámara Alta debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las críticas por parte de distintos sectores de la oposición no tardaron en llegar tras la difusión de imágenes en las que la exministra de Seguridad aparecía junto a Gauna.

Sin embargo, Bullrich desestimó este martes categóricamente cualquier trato de preferencia o amistad con el efectivo policial, aunque admitió haber compartido espacios públicos con él durante sus funciones institucionales.

Al ser consultada sobre los episodios de violencia en las inmediaciones del Congreso y la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas, la legisladora llamó a analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos: “Hay que mirar qué pasó para que la Policía reaccione de esa manera”.

En relación con el vínculo con el jefe policial fotografiado en la manifestación, la senadora fue contundente en sus declaraciones: “No tengo ningún comisario amigo. El comisario que estaba a cargo del operativo es un miembro de la fuerza de la Policía Federal con el que he estado en circunstancias políticas. No sé ni cómo se llama ni lo conozco, como uno está con tantos funcionarios policiales cuando es ministro de Seguridad. Pero no lo niego, no lo estoy negando”.

En esa misma línea, remarcó la magnitud del personal bajo la órbita de las fuerzas federales para justificar el desconocimiento del nombre del efectivo: “Simplemente no lo recuerdo personalmente. Son 30.000 miembros de la Policía Federal. Él como comisario estaba a cargo del operativo policial. Yo no soy ministra de Seguridad”, concluyó Bullrich para deslindar responsabilidades directas en el armado y supervisión de las órdenes operativas desplegadas en la jornada.

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