Caso Exen: se entregaron dos profugos con pedido de captura internacional

En el marco de la causa por presunto lavado de activos que derivó en la clausura de la cadena de gimnasios Exen, dos de los imputados que permanecían prófugos, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, se entregaron este miércoles en el paso fronterizo de Loyola, en Formosa.

Ambos se encontraban fuera del país desde antes de los 18 allanamientos ejecutados en Chaco y Corrientes.

Tras quedar bajo custodia de Gendarmería en Clorinda, una comisión policial efectivizará su traslado a Resistencia para ponerlos a disposición del Juzgado Federal N° 1.

Rendición en la frontera y traslado a Resistencia

Los imputados quedaron a disposición de las autoridades tras presentarse en el límite internacional.

Este miércoles ambos se entregaron de manera voluntaria en el puesto fronterizo de Loyola y fueron derivados de inmediato a dependencias de Gendarmería Nacional en Clorinda

Tras la novedad, se informó a la Policía del Chaco por lo que una comisión viajó hasta Formosa para custodiarlos y efectuar su traslado hacia la ciudad de Resistencia.

Una vez alojados en suelo chaqueño, comparecerán ante la jueza federal Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini para continuar con los trámites procesales e indagatorias.

Salidas del país y pedido de captura internacional

El avance de las tareas del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco permitió reconstruir sus movimientos.

Se determinó que María Graciela Canal había registrado su última salida del país el 28 de julio de 2026, en tanto que Sergio Nicolás Clinis Canal hizo lo mismo el 1 de agosto.

Ante la imposibilidad de ubicarlos mientras se realizaban los 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, la Justicia Federal había librado las órdenes de captura nacional e internacional.

Cómo avanza la causa Exen

La causa investiga un complejo entramado financiero e inmobiliario desplegado en la región.

Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal están imputados como presuntos coautores de lavado de activos agravado por habitualidad y por integrar una organización, junto a otros dos investigados.

La Fiscalía analiza sociedades, vehículos, inmuebles y la vertiginosa expansión de la red de gimnasios Exen, buscando determinar si los fondos utilizados provienen de maniobras ilícitas incorporadas al circuito económico formal.

Con información de Diario Chaco.