En comisión una cooperativa denunció el apriete de la embajada de EE.UU.

“No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, se quejó el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (Calf), Sergio Fernández Novoa, frente a los diputados que lo escuchaban denunciar los aprietes que la institución --que tiene más de 90 años de trayectoria-- recibió de parte de la embajada estadounidense.

Los dirigentes de la entidad denunciaron “intromisión a la autonomía” al detallar que desde la sede diplomática norteamericana les pidieron que den de baja acuerdos con la empresa china Huawei y los amenazaron con sacarles las visas de ingreso al país del norte. Los diputados libertarios, ante los cuestionamientos de los legisladores de la oposición a la falta de defensa de la soberanía argentina por parte del gobierno de Javier Milei, abandonaron la reunión. Desde la Comisión que preside el peronista Aldo Leiva confirmaron a Página/12 que se va a convocar al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para que se presente a dar explicaciones en el Congreso.

Ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, los dirigentes de la Calf denunciaron aprietes de la embajada de los Estados Unidos para que den de baja el acuerdo con la empresa de tecnología Huawei. Específicamente, se niegan al proyecto que avanzaría en un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional.

Según detalló Yenny Fonfach, secretaria general de la cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén, se presentaron en congreso en busca de un ámbito institucional para detallar lo ocurrido. “No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada. Venimos a esta comisión que es soberana, donde se debe defender la autonomía”, sentenció. A su vez, aseguró que “hubo una intromisión a esta autonomía” que debe tener toda cooperativa.

El conflicto se produjo cuando desde la embajada le hicieron llegar mensajes de WhatsApp a funcionarios de la cooperativa con amenazas de retiro de visas si la Calf continuaba con intenciones de avanzar en el acuerdo con la empresa china. Luego, el propio Lamelas confirmó en declaraciones las presiones a los cooperativistas neuquinos, al argumentar que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina, sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos.

En detalle, el generante de tecnología de la Calf, Sergio Fernández Novoa, relató en la comisión que fue él quien recibió un primer mensaje de Andrew Ditz, que se presentó como agregado comercial de la embajada de Estado Unidos. Ditz le manifestó preocupación por la relación de la cooperativa con la empresa Huawei. Un segundo mensaje del agregado comercial amenazó a los directivos con que, si seguían adelante con la empresa China, podrían quitarles las visas. Fernández Novoa también relató que intentaron comunicarse con el canciller Pablo Quirno, y se quejó de que no hubiera respuesta gubernamental sobre lo ocurrido. Es que la cooperativa envió una nota dirigida al canciller para reclamar la intervención del Gobierno argentino.

A su vez, se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, que manifestó preocupación por el anuncio de la empresa y el municipio de Neuquén sobre la colocación de un data center de marca Huawei. Para Fernández Novoa, el planteo de que está en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad argentina “es un eufemismo que esconde la verdadera pretensión, que es poder eliminar competencias tecnológicas de las empresas norteamericanas”, analizó frente a los diputados.

Por otro lado, detalló que la Calf mantiene relaciones con Huawei, como mantiene relaciones con numerosas empresas argentinas, de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En tanto, explicó que normalmente operan con marcas de tecnología de todas partes del mundo y las complementan entre sí.

El gerente de tecnología precisó que un data center “es una especie de contenedor, es el edificio donde uno va a colocar los hardware, los racks, que pueden ser de distintas marcas”, y puntualizó que “el data center más importante de YPF es Huawei, el data center de la empresa de energía de Córdoba (Epec) es marca Huawei”. En tanto manifestó que “lo importante del data es donde se alojan los datos digitales, no la estructura”.

“El storage del Banco Central de la Argentina es Huawei, el storage de Arca -que algo tiene que ver con nuestra cuestión impositiva- es Huawei, de Trenes Argentinos, de Senasa, es Huwei y de muchas provincias, como las provincias de Buenos Aires o Corrientes”, especificó. Por lo que marcó la extrañeza de los mensajes desde la embajada que advertían que habían sobrepasado un límite con Huawei y siguió enumerando empresas privadas como Personal Flow, Movistar y Claro que tienen sus principales activos de marca Huawei.

“No tenemos exclusividad con ninguna de las marcas, nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga, el precio que mejor nos convenga, y la tecnología que nos permita ser más competitivos, aquellos que nos consigan financiación, por ahí pasa la cosa”, contó.

Finalmente, se refirió al apriete: “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le digan lo que deben hacer”. Además, adelantó los proyectos que tiene la Calf en la zona de Vaca Muerta. “No solo vamos a hacer ese data center, sino que vamos a construir parques solares porque entendemos que las provincias deben comenzar a transitarse el camino del autoabastecimiento energético, energías limpias, y propias, salir de determinadas situaciones abusivas en lo que tiene que ver con los costos de la energía”, relató. Por lo que anunció que en cada uno de esos parques solares van a destinar 1 mega para un data center, “porque es necesario tener soberanía de datos”.

Otro de los planteos de Fernández Novoa giró en torno a dónde van los datos de los argentinos. Y se refirió a lo que se llama cloud storage o la nube. “La nube también termina siendo un aparato, un hardware, con un sofware, pero que no esta en argentina”, resaltó. “Hoy argentina solo tiene 44 megas de capacidad instalada de almacenamiento de datos digitales. Entonces dijimos vamos a construir una red troncal en todo el circuito petrolero”, anunció al detallar que hoy la mayor parte de la tarea tecnológica es hecha por empresas transnacionales.

“Nosotros creemos que la soberanía no solo se construye con discursos, con legislaciones, sino también con hechos concretos, y hoy que el mundo va hacia la inteligencia artificial, y que esta va a tener tanto que ver con el derrotero cotidiano de la sociedad, poder tener soberanía de datos, poder tener tecnología propia va a significar un avance real para todos y cada uno de los argentinos”, concluyó.

A la hora de las consultas de los diputados, los libertarios decidieron levantarse y dejar la reunión. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, fueron algunos de los diputados violetas que dejaron la sala incómodos por las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.

La diputada Florencia Carignano fue un de las primeras en plantear que esto sucede porque desde el gobierno nacional no se defiende la soberanía nacional. De igual manera, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó a los integrantes de la cooperativa que informen el resultado de la reunión que tendrán en la Embajada estadounidense, ya que Fonfach precisó que fueron convocados a un encuentro este miércoles.

Martínez, al término del encuentro, pidió citar a Peter Lamelas para que dé cuenta de los acontecimientos ante el Congreso, algo en lo que el presidente de la comisión, el peronista Aldo Leiva, avanzará en los próximos días, según pudo saber este diario.

Durante la reunión, el socialista Esteban Paulón fue otro de los que objetó la relación que el Estado argentino mantiene con el gobierno de Donald Trump al señalar que “el acuerdo del gobierno con Estados Unidos cede completamente la propiedad de los datos a las empresas estadounidenses”. “Quirno firmó un acuerdo que baja los estándares de datos personales que tenemos en Argentina”, marcó.

China vs. Estados Unidos

Ante lo sucedido la embajada china difundió un comunicado donde sostiene que la embajada estadounidense impulsó la idea de una “amenaza china” y utilizó la revocación de visados para bloquear la cooperación con Huawei. De esta forma, Beijing calificó estas prácticas como una “grave falta de respeto” a la soberanía de terceros países.

El comunicado también manifiesta que Estados Unidos “no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, y resalta que el accionar de la embajada “pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita”. Por ese motivo, instó a Washington a corregir su percepción de China y a poner fin a lo que definió como “prácticas hegemónicas”.

Página 12