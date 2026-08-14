Después del guiño a Macri, la Rosada intenta blindar acuerdos con gobernadores

La carrera electoral rumbo a 2027 ya empezó. El Gobierno aceleró la discusión tras la visita de los delegados de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Con el mandato de Karina Milei, el jefe de Gabinete intenta blindar acuerdos con los aliados para aprobar su agenda legislativa centrada en reformas económicas y sin abandonar el objetivo de eliminar las primarias o suspender pese a las dudas del PRO.



Con ese plan, Diego Santilli viajó por segunda vez en tres días al Norte. El miércoles había estado en la 24° Asamblea del Norte Grande en Posadas con ocho gobernadores y delegados de otras dos provincias. Este viernes viajó junto a Luis Caputo a Catamarca para inaugurar la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Lo recibió el mandatario local Raúl Jalil, que viene colaborando activamente con el oficialismo en el Congreso.



“Un gusto recibir en nuestra provincia al ministro de Economía y al ministro del Interior para compartir una gran jornada de trabajo. El diálogo constante con el Gobierno y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y llevar más soluciones a los catamarqueños”, escribió en X. No reparó que el ex diputado y vicejefe de Gobierno porteño fue ascendido a jefe de Gabinete tras el desplazamiento de Manuel Adorni.



En el encuentro también fue de la partida el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, que al igual que Jalil había estado el miércoles en Posadas mientras su jefe político, el actual senador Gerardo Zamora acababa de reunirse en Retiro con los caciques del peronismo en el AMBA -Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa-, junto a gobernadores de cuatro provincias y los jefes parlamentarios.



En esa cumbre en el Hotel Emperador participó también el riojano Ricardo Quintela, que no pierde la fe de volver a traer al redil a Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo, a quienes hasta hace poco sus compañeros en Buenos Aires calificaban como “peronistas con peluca”. “Voy a ir a hablar con ellos”, prometió Quintela, uno de los opositores más duros y ausente en la capital de Misiones.



Por ahora parece improbable. Jalil firmó la semana pasada en el despacho de Caputo convenios en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR)