La Bicameral de Inteligencia recibirá al jefe de la SIDE

La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo no sólo se juega en la Casa Rosada sino también en el Congreso, donde la bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia, que preside Sebastián Pareja, se prepara para recibir al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, con la intención de definir una agenda de trabajo, aunque sectores de la oposición apuntan contra el Plan de Inteligencia Nacional (PIN).



Auguadra, un funcionario que responde al asesor estrella, se presentará el 25 de agosto ante el Congreso con la misión de explicar cómo interactúa la agencia de espías con otras áreas claves de Seguridad y Defensa, después de que Javier Milei ampliara las facultades para el espionaje con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el 31 de diciembre pasado.



Pareja, quien forma parte del grupo que controla Karina Milei y que reúne a Martín Menem y Eduardo Lule Menem, ya envió al jefe de la SIDE las preguntas de los diputados y senadores.