El mensaje de Pitty, la numeróloga, a su seguidora asesinada por el marido

En medio de la conmoción por el crimen de una mujer en Villa Devoto a manos de su esposo, la numeróloga Pitty difundió en las redes una carta que le escribió a la memoria de su seguidora, Romina Calvo, y señaló que si bien su "voz no pudo pedir ayuda" ahora queda la "responsabilidad enorme de que este asesino pague".



Verónica Asad, nombre real de la numeróloga más famosa del país, publicó este viernes en Instagram unas líneas junto a una foto de Romina Calvo, quien fue asesinada a cuchillazos por su marido, Walter Verón, en la casa familiar que compartían con sus dos hijos.



De hecho, desde que se conoció el crimen Pitty salió por varios medios de comunicación a dar detalles y aclaraciones de la relación casi tutorial que mantenía con Romina Calvo, dado que fue mencionada en una carta que dejó el marido a modo de despedida y en la que responsabilizaba a la influencer por los cambios de conducta que él percibía en su esposa.



"Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara", sostuvo Pitty en el posteo que hizo público esta tarde.



Y publicó una foto en la que se las ve juntas. "Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa", señaló