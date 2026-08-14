Redada contra abusadores de chicas de 13 años que usaban chips anticonceptivos

La desaparición de una adolescente de 13 años terminó por destapar una trama de explotación sexual infantil que sacude a una pequeña localidad del norte de Córdoba y salpica a políticos provinciales. En el centro de la trama, la justicia descubrió que tres adolescentes tenían implantados chips anticonceptivos desde los 11 años.



Hasta ahora hay 11 detenidos por el caso, acusados de grooming y abuso sexual. Entre los detenidos se encuentra José Aníbal Villareal, que figuraba como asesor del legislador por Río Seco, Ernesto Ramón Flores, enrolado al partido del gobernador Martín Llaryora. El legislador de Hacemos por Córdoba pidió la baja de Villareal el 31 de julio último, cuando fue detenido.



La fiscal del caso, Analía Cepede, no vinculó a Flores con el caso pero dijo que tiene acreditado que Villareal utilizó un campo del legislador: "Está acreditado que utilizaba lugares… de otras personas. No está acreditado que sea con autorización”, aclaró en diálogo con Cadena 3.



Todo comenzó a fines de julio con la denuncia por la desaparición de una menor de edad, en Villa María de Río Seco, una localidad de 7.000 habitantes al norte de Córdoba. A través de la geolocalización de su teléfono celular, la Justicia encontró a la chica días después en la localidad Sumampa, al sur de la provincia de Santiago del Estero y a unos 80 kilómetros de su casa.



Cuando la policía llegó la encontraron junto con otra adolescente y un hombre de 60 años. Allí se abrió otra causa.