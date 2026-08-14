Una mujer fue madre a los 62 años y rompió un récord en la Argentina

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en un hospital bonaerense y se convirtió en la madre de mayor edad registrada en Argentina. Se trata de Mabel, quien tuvo a David mediante un tratamiento de fecundación in vitro.

El nacimiento ocurrió este miércoles por la mañana en San Nicolás de los Arroyos, donde el bebé nació mediante cesárea, con un peso de 2,750 kilos y fue trasladado al área de neonatología.

Mientras David permanecía bajo observación, Mabel se recupera del procedimiento y aseguró que se encuentra en buenas condiciones y destacó que su hijo nació sano.

El embarazo fue posible gracias a un tratamiento realizado con el médico Matías Colabianchi, de Rosario. Según explicó la obstetra Romina Ruffini, el proceso transcurrió con normalidad y sin complicaciones.

Un embarazo sin complicaciones

Ruffini destacó la predisposición de Mabel durante los controles médicos y aseguró que la paciente siguió todas las indicaciones. “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, señaló la obstetra en diálogo con El Norte de San Nicolás.

Aunque no existen registros oficiales sobre la edad máxima de maternidad en Argentina, los antecedentes conocidos no contemplan un caso similar.

“Hoy nació mi hijo David, 2 kilos 750. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a neo, pero es precioso, nació sano y bien”, dijo Mabel después del parto.