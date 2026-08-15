Bullrich anunció una cárcel para narcos: se llamará “Cristina Kirchner”

A un mes para las elecciones generales, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, compartió este sábado una nueva propuesta de gobierno en materia de seguridad que prometió llevar adelante en caso de resultar electa como presidenta en las urnas el próximo octubre. Se trata de la construcción de una cárcel para narcos y corruptos, la cual aseguró que será de “tolerancia cero” y tendrá un particular nombre: se llamará “Unidad penal Dra. Fernández de Kirchner”, por la Vicepresidenta.

El proyecto fue compartido a través de un spot que publicó la dirigente en sus redes sociales, en el que aseguró que esta será una de las primeras medidas que pondrá en marcha si obtiene la mayoría de los votos en los próximos comicios.

El video dura poco más de un minuto y muestra detalladamente una maqueta en la que se ve cómo será el establecimiento planeado por la líder del PRO en uso de licencia, quien durante su campaña electoral hizo énfasis en su compromiso para combatir la inseguridad en el país y se abocó en explicar muchas de sus iniciativas pensadas en esta área.

“Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas, apenas asuma, va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Esta unidad modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas”, comienza el spot, que inicia con Bullrich relatando su proyecto con una voz en off.

La cárcel que propone construir Bullrich

El mismo continúa con detalles acerca de las particularidades de la prisión: “Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora. Con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre”, cierra con la frase que utiliza como lema.

El video termina con la aparición de la candidata a presidenta parada detrás de la maqueta, sobre la cual se hace una toma panorámica en la que se ven sus dimensiones. La imagen concluye con un zoom especial en el nombre de la prisión: “Unidad penal Dra. Fernández de Kirchner”, se lee, dejando para el final el anuncio de que el nombre pensado para el centro penitenciario será el de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el marco de su relanzamiento de campaña, Bullrich, presentó sus propuestas en caso de ser ella quien llegue a Casa Rosada el próximo diciembre. En materia de seguridad, la ex ministra en el área había remarcado que retomará el control del territorio, desplegando fuerzas federales con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en zonas críticas como Rosario y el Conurbano.

“Además, intensificaremos el control de precursores químicos y llevaremos a cabo un programa abarcativo y federal para reducir la cantidad de homicidios y robos en las ciudades y para mejorar también la seguridad en el transporte público, mediante políticas más efectivas y focalizadas”, detalló en sus propuestas.

Acerca de los piquetes, subrayó: “Vamos a terminar con los bloqueos, las ocupaciones y los cortes ilegales, para que los argentinos puedan moverse, trabajar y estudiar sin que les hagan la vida imposible. Definiremos un marco legal para la realización ordenada de manifestaciones; no permitiremos manifestaciones ilegales que bloqueen las actividades y movilidad de los ciudadanos. Vamos a eliminar automáticamente la intermediación de los planes sociales de las organizaciones que fomenten u organicen cortes o bloqueos”.

Además, hizo un apartado con medidas para combatir la corrupción: “Es uno de los elementos que pone a la Argentina como un país no competitivo, no contable. Necesitamos ordenar un sistema de confiabilidad para que todos los funcionarios públicos se comporten como lo que son, servidores públicos sin privilegios”, dijo.

Infobae