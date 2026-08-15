Foto con el presidente de la UCR y nuevo desafío de Villarruel a LLA

En medio de los pedidos de renuncia por parte de funcionarios del Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó una nueva foto con un opositor: se mostró junto al presidente de la UCR, Leonel Chiarella, en la inauguración de Expo Venado 2026, en Santa Fe.



"Gracias a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, por acompañarnos en el tradicional corte de cinta y ser parte de este encuentro tan importante para Venado Tuerto y toda la región", agradeció Chiarella, quien también es el intendente de esa localidad.



En declaraciones a medios locales, Villarruel dijo estar "muy contenta de poder estar en esta fecha tan significativa" y declaró: "Por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones".



No habló sobre su futuro político, solo pidió "unidad nacional". "Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro", declaró.



No es la primera vez que Villarruel se muestra cercana a opositores políticos del Gobierno, aunque siempre lo hace en actos institucionales.



A principio de año se fotografió con el gobernador peronista y ultra opositor de La Rioja, Ricardo Quintela, en la Fiesta Nacional de la Chaya y referentes y militantes de La Libertad Avanza salieron en cascada a criticarla.



El año pasado publicó un video en redes sociales donde se la veía junto al ex gobernador de Santiago del Estero, el actual senador Gerardo Zamora y su mujer Claudia Ledesma Abdala, a quienes visitó en vísperas de la celebración de la ciudad de Santiago como la más antigua de Argentina. Zamora le regaló un cuadro de Mama Antula.



"Prometí recorrer todo el país. Ya van miles de kilómetros para estar presente en las fechas importantes de cada una", argumentó siempre la vicepresidenta para justificar las imágenes con líderes de la oposición al presidente Javier Milei.



Lo cierto es que desde el Ejecutivo vienen pidiendo su renuncia hace tiempo. El mes pasado lo hizo el propio jefe de Gabinete, Diego Santilli.