El magnate Thiel puso un pie en Vaca Muerta

El fondo de cobertura de Peter Thiel compró una participación de USD 76 millones en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina, en una apuesta que amplía sus vínculos con el país justo cuando el sector energético busca aprovechar la apertura al capital bajo el gobierno de Javier Milei.



Según un cable de la agencia Bloomberg, Thiel Macro LLC informó que al cierre del segundo trimestre poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista. De acuerdo con una presentación regulatoria en Estados Unidos difundida el viernes, esa tenencia era entonces la segunda mayor posición del fondo, solo por detrás de Amazon.com Inc., y Vista era además la única empresa no estadounidense incluida en su cartera declarada.



La inversión se suma a otros movimientos recientes del empresario en Argentina. El multimillonario tecnológico estadounidense compró una mansión en Buenos Aires, pasó tiempo en el país este año, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y hasta participó en torneos de ajedrez en un Club de Almagro, un barrio de la capital argentina, lo que alimentó especulaciones sobre un interés más amplio.



En abril, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica libertaria.