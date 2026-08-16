Argentina registró una de las inflaciones más altas de Latinoamérica

La inflación de julio volvió a ubicar a la Argentina entre los países con mayores aumentos de precios de América Latina. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% mensual, por encima de las variaciones informadas por la mayor parte de las economías de la región.

El dato significó además una aceleración frente al 1,9% registrado en junio. De acuerdo con el Indec, la inflación acumuló 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

Al observar la evolución de los últimos doce meses, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más aumentó, con una suba del 48,9% interanual. Le siguieron Transporte, con 40,9%, y Educación, con 40%. En Vivienda incidieron los incrementos en alquileres, servicios regulados y expensas, mientras que en Transporte pesaron las subas del transporte público y de los combustibles.

Dentro del índice argentino, los precios estacionales aumentaron 4,5%, los servicios avanzaron 3,1% y el IPC núcleo se ubicó en 1,8%. Los bienes, en tanto, registraron un incremento mensual de 1,6%.

Cómo quedó la inflación en América Latina durante julio

Por encima del registro argentino apareció Venezuela, donde el índice de precios tuvo un fuerte salto del 19,9% mensual, frente al 13,8% de junio, según los datos difundidos por el Banco Central de ese país.

A considerable distancia se ubicaron el resto de las principales economías latinoamericanas. Perú registró una variación mensual del 0,29%, mientras que en Colombia fue del 0,17%. En este último caso, la inflación interanual se desaceleró hasta el 6,03%.

En Chile, los precios aumentaron apenas 0,1% durante julio, mientras que Brasil mostró una variación del 0,07%. El resultado brasileño implicó además una desaceleración respecto del 0,16% registrado durante junio.

Ecuador, por su parte, todavía no había difundido el IPC correspondiente a julio. La última información disponible del organismo estadístico del país correspondía a junio, cuando había registrado una variación mensual del 0,79%.

Dos países registraron deflación

En el extremo opuesto de la comparación regional quedaron Bolivia y Paraguay, que registraron bajas en sus niveles generales de precios durante julio.

En Paraguay, el índice mostró una variación negativa del 0,1%, mientras que Bolivia informó una caída mensual del 2,79%.

En el caso boliviano, la baja estuvo vinculada principalmente con la normalización del abastecimiento de distintos bienes luego de los problemas de suministro provocados por los bloqueos registrados durante mayo y junio.

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