'El Niño' está activo y el Servicio Meteorológico Nacional advierte cuando tendría “fuerza considerable”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el El Niño ya se encuentra activo en la cuenca del Océano Pacífico Ecuatorial. Los modelos dinámicos y estadísticos del organismo nacional señalan que alcanzaría una “fuerza considerable” en Argentina durante el transcurso de la primavera austral y el inicio del verano, período en el que tendrá lugar un salto cuantitativo en términos de intensidad.

El fenómeno climático en Argentina modifica sustancialmente el régimen pluviométrico, principalmente en la franja oriental y del noreste patagónico. El reporte del SMN indican una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño se mantenga activo durante el trimestre agosto, septiembre y octubre.

La especialista y responsable del Gabinete de Prensa y Comunicación Ciudadana del Servicio Meteorológico Nacional, Mariela de Diego, analizó los plazos en los que se prevé la mayor afectación sobre el territorio argentino.

Mariela de Diego: “El impacto de El Niño en nuestra región no es instantáneo a la declaración de fase activa”

En este sentido, De Diego analizó que “el impacto de El Niño en nuestra región no es instantáneo a la declaración de la fase activa. A medida que avanzamos hacia la primavera y los meses estivales, la circulación de aire húmedo desde el norte se intensifica, incrementando la frecuencia y severidad de las precipitaciones en áreas clave como el Litoral y la Región Pampeana”.

De acuerdo con las mediciones técnicas más recientes, durante las últimas semanas se registró una marcada expansión de las anomalías cálidas desde las costas sudamericanas hacia el Pacífico central. En la denominada región Niño 1+2.

Los modelos analizados por los especialistas estiman una probabilidad del 100 % de que las condiciones persistan durante la primavera y advierten sobre el riesgo de precipitación acumulada y tormentas severas.

La atención de los expertos se centra ahora en la evolución temporal de este evento del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). Si bien la transición oceánica comenzó a consolidarse durante el período invernal, las proyecciones informadas por el SMN sugieren que el mayor impacto meteorológico sobre el Cono Sur se manifestará hacia el cierre del año, período en el cual el evento podría alcanzar una “fuerza considerable”.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional enfatizan la importancia de realizar un monitoreo constante de las actualizaciones del Pronóstico Climático Trimestral (PCT) publicado de forma mensual por el ente nacional, el cual evalúa las tendencias de lluvia y temperatura para planificar la gestión de riesgo en la infraestructura urbana y el sector ganadero e industrial.

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