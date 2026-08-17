Duhalde criticó a Milei y al peronismo y dijo que Kicillof le gusta como candidato

El ex mandatario Eduardo Duhalde analizó la escena política argentina de cara a las elecciones de 2027 y sobre el presidente Javier Milei, sostuvo: "Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor".

Lo dijo en referencia a su manera confrontativa, pero dejó en claro que no busca que abandone el cargo.

En ese sentido, definió a la gestión libertaria como "un gobierno de pelea", por lo que consideró que se encuentra "equivocado en su manera de manejarse".

No es la primera vez que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires apunta contra el jefe de Estado. "El Presidente no tiene las condiciones para gobernar. Es una persona que tiene un carácter de mierda. No se puede vivir peleando", sostuvo en mayo pasado en una entrevista radial.

"Al peronismo lo veo mal"

En declaraciones a la prensa, el exmandatario también evaluó la situación del peronismo y fue categórico: "Lo veo mal".

"Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal", desarrolló.

Ante este panorama, anunció que está trabajando en un proyecto político propio: "Creo que hay que armar una cosa distinta y la estamos armando".

Y a continuación, especificó: "Estamos armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas".

Indicó que el objetivo es competir en los tres niveles: nacional, provincial y municipal con una prioridad ya definida "el programa para terminar con la corrupción estructural".

Duhalde descartó ser candidato y apoyó a Kicillof

A la posibilidad de ser candidato en los comicios del año que viene, Duhalde descartó esa posibilidad: "No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar", manifestó.

Respecto a qué dirigente ve para pelear en las elecciones del 2027, respaldó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al calificarlo como una persona "honesta". "Kicillof me parece un hombre honesto y obviamente el Gobierno lo tiene cortito".

"Me gusta como candidato, me gusta el candidato", reforzó.

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