La agonía de Flybondi: vuelos suspendidos y su web caída

Un complejo panorama operativo y financiero reaviva los interrogantes sobre el futuro de Flybondi y el eventual inicio de una nueva etapa institucional.

Crecen los rumores que señalan una posible reconversión bajo el nombre OCA Air, luego de detectarse que el dominio web oficial fue registrado el pasado 17 de julio a nombre de OCP Tech, filial del grupo COC, lo que despierta especulaciones sobre los próximos pasos de la compañía low cost.

Cabe aclarar que desde hace 12 días que no se registran vuelos de la empresa, situación que empeora con la caída de su web.

Esto último impide a los pasajeros la compra de nuevos pasajes, la modificación de reservas existentes y la realización del check-in.

Escenario incierto y especulaciones de mercado

Las versiones sobre la reorganización de la compañía suman nuevos elementos técnicos y comerciales.

Actualmente la empresa atraviesa una incertidumbre operativa, pues el panorama actual de la aerolínea plantea dudas sobre la viabilidad de sostener su modelo o encarar un proceso de rebranding.

Además, crecen los rumores sobre la adopción de la marca OCA Air para encarar una nueva etapa dentro del mercado aerocomercial.

Registro de dominio y movimientos societarios

Los datos del registro digital confirman pasos formales en torno a la nueva denominación. El dominio web para OCA Air figura oficialmente registrado a nombre de la firma OCP Tech.

La reserva formal de la dirección web se concretó el pasado 17 de julio, lo que refuerza las hipótesis sobre cambios en la estructura de la empresa.

Con información de Aviacionline