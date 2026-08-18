El Banco Central y el Tesoro coordinan tareas para evitar que el dólar supere los $1.500

El Gobierno reforzó en la última semana su estrategia monetaria y cambiaria en la que el Banco Central (Bcra) y el Tesoro buscan operar de manera simultánea con triple objetivo: mantener al dólar en $1500, controlar la tasa de interés en pesos y acumular reservas. Los analistas de las consultoras privadas señalaron que el camino elegido por el equipo económico tiene un equilibrio frágil y de corto plazo.

Uno de los síntomas de las dificultades que presenta sostener ese triple objetivo se vio en la desaceleración en las compras de dólares por parte del Bcra en los últimos días. La autoridad monetaria pasó de adquirir un promedio de US$103 millones diarios en julio a solo US$33 millones por día en lo que va de agosto.

¿La razón? No sumar presión compradora en el mercado de cambios para evitar una suba de la cotización más allá del valor tolerado por el Gobierno. “La decisión de ‘marcar’ los $1500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio también afectó la dinámica de la deuda en dólares, que tuvo un mal desempeño en comparación con sus pares emergentes en las últimas jornadas”, apuntó un informe de la consultora 1816.

Más allá de esa menor acumulación de reservas, el Bcra realiza otras tareas para mantener la estabilidad cambiaria: vende dólar futuro y bonos vinculados a la devaluación, al tiempo que busca ponerle un piso a la tasa corta de la rueda Repo, en la que los bancos pueden colocar el excedente de liquidez.

El Tesoro aumenta sus intervenciones en el mercado

A la vez, en los últimos días el Ministerio de Economía tomó un papel mucho más activo en el mercado de cambios y en la administración de la liquidez en pesos, de modo de colaborar con el triple objetivo.

Según Outlier, el Tesoro interviene puntualmente en el mercado de dólar al contado para ayudar a sostener el tipo de cambio, maneja las licitaciones de deuda y ahora sumó la gestión diaria de la liquidez en pesos vía depósitos en bancos.

Ese manejo de la liquidez se evidenció particularmente en la última colocación de deuda de julio, en la que el Ministerio de Economía tomó unos $4 billones por encima del vencimiento, pero no los depositó en el Bcra sino en cuentas bancarias.

De esa manera, no los retiró de la base monetaria inmediatamente (con el correr de los días, un billón apareció en el BCRA, aunque el depósito duró poco tiempo), sino que los dejó disponibles para evitar secar excesivamente la plaza de pesos.

“La complejidad del esquema tiene un costo directo: la opacidad genera confusión entre los propios operadores del mercado, que no logran distinguir si el objetivo es restringir la liquidez, empinar la curva de pesos, defender el tipo de cambio o las tres cosas simultáneamente. Y cada día que pasa sin una comunicación clara, las teorías se multiplican y la eficiencia del régimen se deteriora”, alertó Outlier.

A su turno, los analistas de LCG recordaron que la administración del tipo de cambio es una de las herramientas fundamentales del Gobierno para apoyar el proceso de desinflación. “Habrá que ver si, en momentos en donde esa convergencia vuelve a teclear (la inflación cortó tres meses de desaceleración volviendo a ubicarse por encima del 2%), el ancla cambiaria se profundiza y el empuje a la actividad sigue quedando relegado”, especuló la consultora.

TN