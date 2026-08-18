Candela Arizaga pidió ampliar su declaración tras el escándalo con Facundo Moyano

Candela Arizaga pidió ampliar su declaración en la causa que investiga un presunto caso de violencia de género en Belgrano. El episodio ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto, en el departamento donde vive Facundo Moyano.

La joven de 23 años habría solicitado volver a declarar para realizar algunas aclaraciones sobre su testimonio inicial. Todavía no tiene fecha y el pedido formal aún no fue presentado.

Según la información conocida, la ampliación no implicaría un cambio sustancial respecto del relato realizado anteriormente, en el que declaró que no sufrió violencia. La solicitud se conoció mientras la investigación avanza con los testimonios de los primeros policías que tuvieron contacto con Arizaga.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició luego de una situación ocurrida durante la madrugada del 4 de agosto en un edificio de avenida Del Libertador. En ese momento, Arizaga escapó semidesnuda del departamento y Facundo Moyano fue detrás de ella.

A partir de esa situación, la Justicia comenzó a investigar qué ocurrió dentro del departamento del barrio porteño. Mientras avanza la causa, continúa vigente la restricción que les impide a Arizaga y Moyano acercarse o mantener contacto, una medida dispuesta por la fiscalía.

Con información de TN.