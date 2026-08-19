Murió a los 23 años Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años luego de atravesar durante más de un año una enfermedad oncológica. La noticia fue confirmada por el entorno del artista a través de un comunicado difundido por la productora Sentimientos Producciones.

La joven había sido diagnosticada en 2025 y desde entonces atravesó distintos tratamientos. Durante el proceso recibió atención médica en Uruguay y también viajó a Estados Unidos, donde continuó con alternativas terapéuticas y participó de un ensayo clínico.

La confirmación del fallecimiento se conoció este miércoles 19 de agosto. En el comunicado, el equipo de Lucas Sugo expresó su acompañamiento al cantante y a su familia y pidió respeto ante el difícil momento que atraviesan.

El dolor de Lucas Sugo y su familia

Florencia era la hija mayor del músico y tenía dos hermanos, Lucas Agustín e Isabella. Durante los meses de tratamiento, su familia se mantuvo a su lado y acompañó cada etapa de su recuperación.

En marzo de este año, al cumplirse un año del diagnóstico, Florencia había compartido una reflexión sobre el proceso que atravesaba. Allí habló sobre la incertidumbre, los miedos y la importancia de valorar cada momento junto a los seres queridos.

Su lema durante ese período fue “un día a la vez”, una frase que utilizó como consigna para afrontar la enfermedad y concentrarse en el presente.

Lucas Sugo también había hablado públicamente sobre la situación de su hija. En julio, mientras se encontraba en Boston, contó que Florencia había ingresado a un nuevo ensayo clínico y destacó la fortaleza con la que enfrentaba el tratamiento.

A comienzos de agosto, el cantante había reconocido que la enfermedad había avanzado, aunque mantenía la esperanza: “Se sigue dando pelea”, había expresado.

Se suspendieron sus shows en Argentina

La situación también modificó la agenda profesional de Lucas Sugo. Antes de conocerse el fallecimiento, su productora había informado la reprogramación de los shows previstos para este fin de semana en Argentina, debido a la necesidad del cantante de acompañar a su familia.

Las presentaciones estaban previstas para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, Chaco, y el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe. Las nuevas fechas serán comunicadas posteriormente.





Infobae