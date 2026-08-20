"Es un precio a pagar", dijo Grinman tras admitir la crisis en las empresas

El titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, se expresó dispuesto a seguir sufriendo el ajuste y la caída en el sector producto del modelo económico de Javier Milei. Reconoció que “hay empresas que la están pasando mal”, pero sostuvo que los empresarios deberían estar dispuestos a “pagar ese precio” para “consolidar el modelo”.

La defensa de la recesión y el respaldo al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) fue hecha durante los discursos de inauguración del Council of the Americas, la reunión de la participan funcionarios de gobierno y representantes de las multinacionales más influyentes del país.

Desde el atril, Grinman hizo una evaluación segmentada de la economía, destacó que el comercio históricamente fue “el sector más dinámico de la economía” y luego admitió que “hay empresas que la están pasando mal”.

“¿La estamos pasando bien? Más o menos, es muy heterogéneo. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo. ¿Pero saben qué? Si ese es el precio que tenemos pagar los argentinos para transformar nuestro país, vale la pena”, fue la evaluación que hizo.

“Las transformaciones significan sacrificios y dolor”, recalcó y puntualizó que desde las empresas “no se puede dejar que todo lo haga el Gobierno”.

En su discurso de seis minutos, Grinman hizo una perorata sobre la importancia de la “libertad”, leyó su definición de diccionario, habló de su presencia en la historia y dijo que ella “es el pilar del progreso económico”. La relacionó con “nuestro libertador José de San Martín”, elogió los logros en Vaca Muerta y defendió el extractivismo minero en la cordillera y puntualizó que “la libertad tiene costos”.

Luego criticó a los gobiernos anteriores. Dijo que “durante años, los argentinos estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente” que “impedía a la mayoría de las empresas crecer y era un lastre para el país en general”.

Enfatizó que hay un sector de los empresarios que “no queremos volver” a ese estado de cosas porque “cuando el sector privado recobra protagonismo, le toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”.

Finalmente hizo un claro llamado a defender el modelo. Reconoció que es necesario “salir de la zona de confort” y concluyó que “si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular”.