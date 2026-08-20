Diego Santilli apuntó contra el kirchnerismo y afirmó: “El equilibrio fiscal no se negocia”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el rumbo económico de Javier Milei y ratificó que el equilibrio fiscal seguirá como una prioridad. Además, cuestionó al kirchnerismo por el deterioro de la economía y su acercamiento a gobiernos que calificó como autoritarios.

Santilli expuso hoy durante el Council of the Americas, ante empresarios y gobernadores. El jefe de ministros destacó la relación con Estados Unidos y sostuvo que el crecimiento requiere estabilidad macroeconómica.

“Sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible”, afirmó el funcionario. También aseguró que Milei decidió reorientar a Argentina hacia las democracias occidentales y fortalecer el vínculo con Washington.

Las críticas al kirchnerismo

Durante su exposición, Santilli cuestionó las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas y sus consecuencias económicas. Según planteó, ese período dejó inflación, aumento de la pobreza y una elevada informalidad laboral.

"Por muchos años Argentina perdió el rumbo, se acercó a gobiernos autoritarios, pero el presidente Milei tomó una decisión clara, devolvió al país a las democracias occidentales, con un liderazgo maduro con Estados Unidos. El kirchnerismo, además, destrozó la macro y los bolsillos de los argentinos”, dijo el jefe de Gabinete.

“Pasamos de comprar combustibles venezolanos a romper el récord de exportaciones energéticas; pasamos de viajar para una foto con (el exdictador libio) Muammar al Gaddafi a firmar acuerdos trascendentales en la Argentina", continúo en su exposición.

De esa manera, enfatizó: "Pasamos de firmar acuerdos con Irán para garantizar su impunidad a firmar el Mercosur - Unión Europea”.

Fue así que Santilli definió al gobierno de Milei como “el más reformista de la historia” y anticipó que continuará con ese rumbo. Además, valoró el acompañamiento de los gobernadores para avanzar con las leyes aprobadas.

Rumbo económico

El funcionario sostuvo que Argentina atraviesa una “oportunidad histórica” para recuperar la confianza y consolidar un proceso de crecimiento. En ese contexto, Santilli insistió en que el equilibrio fiscal constituye uno de los pilares centrales de la gestión: “No se negocia”.

En consecuencia, Santilli planteó que “se habla mucho de la micro, pero sin orden macroeconómico no hay crecimiento posible. El kirchnerismo no ordenó nada, dejó inflación y pobres, arruinaron los bolsillos de los argentinos, dejaron la mitad de los trabajadores en la informalidad”.

El jefe de Gabinete defendió además la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Afirmó que la medida busca incorporar a millones de trabajadores al empleo formal y mejorar las condiciones laborales.