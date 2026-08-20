Liberaron en santuarios de Sudáfrica y EEUU a felinos de un zoo argentino

Treinta grandes felinos rescatados del ex zoológico de Luján, en la provincia de Buenos Aires, llegaron a sus destinos definitivos en Sudáfrica y Estados Unidos, donde comenzaron el proceso de adaptación a sus nuevos entornos tras años de cautiverio en condiciones irregulares. La operación fue coordinada por la organización Four Paws International.



Los primeros 15 animales aterrizaron en el Aeropuerto de Johannesburgo y completaron el último tramo del viaje por tierra hasta el Lionsrock Big Cat Sanctuary, un santuario para grandes felinos ubicado en Sudáfrica.



Allí se instalaron Bella, Brynn, Joe, Scar, Stanley, Lionel, Kimi, Nyra, Amora, Valentine, Meko, Benjamin, Negus, Dyla y Keko, entre leones y tigres de ambos sexos. Los otros 15 tomaron rumbo al continente americano y recalaron en el Wild Animal Sanctuary, en el estado de Colorado, Estados Unidos.



Según informó en un comunicado The Wild Animal Refuge, los felinos que llegaron a Colorado fueron Lucy, Cash, Tango, Kaila, Kalu, Segundo, Horus, Brother Thomas, Thomas, Mordelon, Toby, Shelby, Satine, Liam y Patrick.



Nueve de ellos fueron alojados en un recinto de 1.450 hectáreas, mientras que los seis restantes accedieron a un sector de 10.000 hectáreas. El objetivo inmediato es que los animales se aclimaten al entorno, descansen y establezcan vínculo con el equipo veterinario que los atenderá.



La travesía aérea transcurrió sin incidentes.