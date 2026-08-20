Revelan las sospechas que tenía la ex de Cerimedo antes del ataque

"¿No será vos que querés deshacerte de mí?". Con esa pregunta, Nadia Beller intentó poner un freno a la insistencia de su pareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo. Él le repetía que fuera a encontrarse con un supuesto informante que le prometía datos sobre Evo Morales y un supuesto caso de violación de una menor de 13 años, ya fallecida. Y no aceptaba un no como respuesta.



Beller, analista política y excandidata del MAS, la fuerza de Morales, que estaba bien dateada de todos los rumores vinculados a Evo, nunca había escuchado nada al respecto, pero Cerimedo, su novio, le insistía en que la pista era creíble. Le decía que conocía el caso, que había intentado conseguir información junto a funcionarios del Gobierno y que no lo había logrado.



Esa broma de pareja, algo inocente pero leída expost como profética, es uno de los reveladores diálogos que figuran en la imputación formal por intento de femicidio contra el consultor digital argentino que presentó la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para acusar a Cerimedo y pedir su prisión preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de Chonchocoro, el único penal de máxima seguridad en toda Bolivia, donde se alberga a los reclusos peligrosos del país.



El documento de 24 páginas, al que tuvo acceso Clarín, da cuenta del informe psicológico realizado a Beller por la licenciada Ana Paola Vaca Chavez, psicóloga de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) en la Clínica de Las Américas, horas después del ataque a tiros. Figura también una declaración testifical del propio Cerimedo en la que confirma el embarazo de su pareja y relata que el domingo, apenas 48 horas antes del ataque, la acompañó a la misma clínica porque tenía "malestar, náuseas y mucho dolor de cabeza". Además, se registra en ese oficio el detalle de todas las heridas de bala que sufrió la mujer de 33 años y por las que tuvo que ser intervenida en el quirófano a lo largo de tres horas y media.

La charla previa

En la imputación, uno de los párrafos más relevadores da cuenta del diálogo de la pareja que derivó en que Beller estuviera en la zona del ataque, en el momento en que dos personas con uniformes de una app de delivery bajaron de una moto para balearla, tal como muestran las cámaras de seguridad del hotel Swissotel de Santa Cruz de la Sierra.



"Me citaron hace unos días atrás, el sábado pasado. Me escribió una persona este sábado que pasó, y que tenía información que quería compartir conmigo sobre Evo Morales y un supuesto caso de violación de una menor de 13 años de edad, que hubiera fallecido. Yo nunca escuché eso pero mi pareja Fernando Cerimedo, que trabaja con el Gobierno y le pasan información de Inteligencia, me dijo que conocía de ese caso, que él intentó conseguir información, pero que el ministro de Gobierno le había dicho que no pudieron conseguir pruebas", relató la mujer.



Beller comentó que Cerimedo le dijo que fuera. "Me dijo andá, me citaron este sábado, me plantaron una vez, al día siguiente me volvieron a plantar, después yo no quise ir. Y él me decía que sí, que vaya, que vaya. Por último le dije, no serás vos que querés deshacerte de mí, porque él está en una situación delicada y estamos esperando un bebé, estoy de un mes de embarazo y tuvimos varias discusiones por eso", siguió. "Y la verdad es que hubo un hecho anterior de violencia con él”, dijo.