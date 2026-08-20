La muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de sus hijos

La Justicia tucumana rechazó la demanda indemnizatoria presentada por los hijos de Sergio Denis contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisén, quien presidía el organismo cuando ocurrió el incidente que provocó la muerte del cantante.



La sentencia número 991 fue firmada el 19 de agosto por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, integrada por María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta. En su resolución, el tribunal concluyó que no se acreditaron incumplimientos atribuibles a los demandados y sostuvo que la causa “directa y adecuada” de la caída fue la propia conducta de Héctor Omar Hoffmann, conocido popularmente como Sergio Denis.



Federico Patricio, Bárbara y María Victoria Hoffmann habían iniciado la demanda en febrero de 2022. En ella reclamaron una indemnización por los daños derivados del episodio ocurrido el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, durante un espectáculo organizado por ATSA con motivo del Día de la Mujer. Tras permanecer en coma durante 14 meses, el artista murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.



Diego Colombo, abogado de la familia, recibió la sentencia con indignación y tristeza. “¿Cómo le van a echar la culpa a él?”, cuestionó.