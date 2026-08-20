Un nuevo escándalo pone en duda una prueba clave en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona volvió a quedar bajo cuestionamientos tras detectarse irregularidades en varios estudios médicos incorporados al expediente. Un abogado defensor advirtió que hay análisis atribuidos al astro del fútbol que pertenecerían a su padre.

El hallazgo se produjo a cuatro meses del inicio del nuevo juicio, luego de que el proceso anterior fuera anulado en 2025. Aquella vez, la exjueza Julieta Makintach fue apartada tras descubrirse que filmaba un documental durante las audiencias.

Ahora, el nuevo escándalo alcanza directamente a una de las principales pruebas de la Fiscalía contra los siete trabajadores de salud imputados. Todos están acusados por homicidio simple con dolo eventual por la muerte del exfutbolista.

El cuestionamiento gira sobre el informe de la Junta Médica, integrada por peritos especializados que analizaron la totalidad del expediente. El equipo revisó historias clínicas, estudios y antecedentes médicos, y concluyó que la muerte de Maradona podía haberse evitado.

La defensa cuestionó estudios médicos

El problema fue advertido durante la última audiencia por Nicolás D’Albora, abogado de Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga Swiss Medical. El defensor señaló que algunos exámenes realizados entre 2012 y 2015 no correspondían a Maradona, sino a su padre, Don Diego.

D’Albora detectó la situación durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi. El especialista determinó que Maradona padecía una enfermedad renal crónica y utilizó varios análisis para fundamentar sus conclusiones. Sin embargo, el abogado advirtió que los estudios fueron realizados en 2015, cuando el futbolista se encontraba en Dubai. El dato resulta relevante porque su padre falleció ese mismo año.

Ante esta situación, el abogado pidió al tribunal que solicite información a la empresa de medicina prepaga. Entre las medidas que elevó D’Albora, se encuentra un oficio para que Swiss Medical informe el número de afiliado del padre del Diez. También reclamó consultar los registros de Migraciones para establecer dónde se encontraba Maradona durante 2015.

En su momento, los estudios fueron entregados por la prepaga al comienzo de la investigación, cuando Forlini todavía no estaba imputada. Sin embargo, el error no fue advertido por fiscales ni peritos durante el análisis de la causa.

La situación tomó especial gravedad porque fue descubierta cerca del final del debate oral. Además, ocurrió mientras los especialistas de la Junta Médica comenzaron a declarar ante el tribunal.

Las defensas evalúan nuevos planteos de nulidad

Ante el hallazgo, las defensas no descartan volver a solicitar la nulidad del proceso por las irregularidades detectadas. Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, calificó la situación como "inédita y escandalosa". Según planteó, la situación genera incertidumbre sobre cómo debería continuar el debate.

Del mismo modo, Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, también consideró que se trata de un "hecho gravísimo", que afecta directamente la validez de las conclusiones de los especialistas. “El juicio no se cae como tal, porque el debate no depende de la junta médica. Sí queda gravemente herida su credibilidad”.

La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostiene una postura diferente. Los acusadores consideran que el error no tendría una influencia significativa sobre la teoría del caso. Según su postura, son pocos los estudios en cuestionamiento y todos corresponden a análisis de laboratorio.

Además, los representantes del Ministerio Público cuestionaron que las defensas hayan planteado el problema recién sobre el final del juicio.

Mientras tanto, el debate oral se reanudará este jueves en los tribunales de San Isidro. La jornada estará marcada por los nuevos planteos de las partes y por la discusión sobre el alcance de los estudios detectados.

Con información de Infobae.