Lamelas no se presentó para dar explicaciones por el apriete a una cooperativa argentina

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, se pegó el faltazo. Estaba citado a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales para dar explicaciones del apriete que la propia embajada le hizo a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (Calf) para que abandone acuerdos de comercialización con la empresa china Huawei.

Desde la Comisión, ante la ausencia del funcionario, se lo volverá a citar para que se presente ante el Congreso a dar respuestas. El oficialismo tampoco estuvo presente. Según pudo saber Página/12, todavía hay enojo con la oposición por la presentación del Coro Nacional de Niños en la Comisión de Cultura, donde LLA fue increpada por los propios padres de los chicos.

Desde la oposición criticaron la ausencia del diplomático. El diputado neuquino Pablo Todero advirtió que “el embajador no tiene dimensión de lo que significa la soberanía para los argentinos”.

Se esperaba que el embajador expusiera acerca del conflicto que se produjo cuando desde la embajada le hicieron llegar mensajes de WhatsApp a funcionarios de la cooperativa con amenazas de retiro de visas si la Calf continuaba con intenciones de avanzar en el acuerdo con la empresa Huawei, pero, si bien acusaron recibo desde la embajada, Lamelas decidió no asistir a dar explicaciones al Congreso. A raíz de esto, el presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, el peronista Aldo Leiva, anunció que se volverá a convocar al embajador para que dé las explicaciones correspondientes.

El diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, fue quien dio detalles de la reunión que la Calf tuvo en la embajada la semana pasada. El legislador precisó que la cooperativa le informó a la embajada que se continuarán con los acuerdos con la empresa de tecnología china. “Le dejaron en claro al embajador que iban a hacer el acuerdo con Huawei, pero que quieren también continuar trabajando con Estados Unidos como vienen haciendo”.

Para Todero, el embajador debió haber asistido a la reunión informativa, no solo a dar explicaciones sobre los aprietes a la cooperativa, sino por sus declaraciones ante la AmCham, donde dijo que ellos están decidiendo qué hacer con Vaca Muerta. “Hizo directamente un apriete a todas las empresas, hizo un apriete al gobierno nacional, y a los funcionarios”.

Durante el AmCham Energy Forum 2026, el embajador de Estados Unidos manifestó que el uso de tecnología china en infraestructura crítica de Vaca Muerta frena la llegada de inversiones extranjeras. Según el diplomático, los datos que pasan por redes asiáticas están controlados por el Estado chino. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías que sus datos son protegidos y están en redes de confianza”, afirmó Lamelas. De esta forma, pidió que las empresas locales dejen fuera a la empresa Huawei de los proyectos estratégicos. También sostuvo: “La energía que va a mover el mundo en los próximos 30 años viene de Vaca Muerta, y estamos decidiendo hoy el futuro de la Argentina”.

Todero, además, cuestionó al canciller Pablo Quirno por “no haber dicho absolutamente nada de cómo va a defender a los argentinos, no de Estados Unidos, de cualquiera que quiera avanzar sobre la soberanía argentina”. Y agregó una crítica al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, “que tampoco ha dicho nada, y que mandó a sus diputados a cajonear esto en la legislatura provincial”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, también se quejó de la ausencia de Lamelas. “Queríamos tener un mano a mano con el embajador”, y lamentó que no hubiera por parte de la embajada una respuesta que argumente la ausencia del diplomático. “Hubo una decisión de no venir, todos entendemos el mensaje, ni siquiera decir no puedo. Es una decisión política institucional de la embajada de los Estados Unidos”. Asimismo, pidió que la comisión lo vuelva a convocar porque “cuando pasan estas cosas no puede haber excusas para no venir”, subrayó el jefe de bloque de la bancada celeste. En tanto, cuestionó a Lamelas por hacerse el “guapo en WhatsApp y después no dar explicaciones públicas”.

La diputada Florencia Carignano, de igual manera, se quejó de la actitud “patoteril” de los funcionarios de la embajada que apretaron a la Calf. Por otra parte, sostuvo que no es un hecho aislado al señalar el reclamo que los sectores nucleares argentinos hicieron en la Comisión de Economía. “Pudimos ver a todo el sector nuclear, a los gritos, pidiendo ayuda, porque los quieren privatizar”. Y resaltó: “Somos de los pocos países que producimos energía nuclear, y atrás de esta quiere estar Estados Unidos”.

Durante el encuentro, el diputado riojano Sergio Casas arremetió contra la Libertad Avanza. “Llama la atención que los miembros del oficialismo no estén en las bancas de esta comisión”. Lo cierto es que el oficialismo se viene ausentando de todas las comisiones que preside la oposición. Según pudo saber Página 12, los libertarios están disgustados con la presentación del Coro Nacional de Niños en la Comisión de Cultura, donde uno de los padres los increpó por falta de atención y supuestas burlas a los integrantes del coro disuelto por decisión del gobierno nacional.

Desde la izquierda, Néstor Pitrola habló de “una injerencia extorsiva sobre la soberanía más elemental del pueblo argentino” y marcó la disputa que hoy existe sobre el país. “No estamos defendiendo a Huawei, ni alineándonos con China, al revés, somos territorio de una disputa de potencias capitalistas mundiales que están haciendo trizas a la Argentina en todos los planos”, denunció Pitrola.

Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, fue otro de los diputados que apuntó contra la injerencia de la embajada al afirmar que “esto no es un hecho aislado en lo que es la política exterior de Estados Unidos”.

Página 12