Nito Artaza cuestionó a Javier Milei: "Lo prefiero más de actor que de presidente"

El actor y ex senador por Corrientes, Nito Artaza, analizó el Gobierno de Javier Milei y cuestionó su modelo económico. Además, recordó la experiencia dirigiendo el espectáculo de teatro del presidente.
Artaza produjo y dirigió “El Consultorio de Milei”, una obra que debutó a fines de 2018 en el Teatro Picadilly. El espectáculo abordaba con humor la situación política, económica y social del país.
El correntino recordó su vínculo con el actual presidente y explicó que no compartía sus ideas políticas cuando aceptó producir la obra. “Yo no coincido con tu anarcoliberalismo para nada, pero no te voy a hacer una censura previa”, relató sobre sus intercambios.
“Yo dirigí el espectáculo de él, fue un éxito, además era muy divertido”, recordó Artaza durante una entrevista. Luego marcó su posición sobre el presente del mandatario: “Lo prefiero más de actor que de presidente, sinceramente”.
Artaza también recordó una discusión televisiva que mantuvieron y contó que entonces le dijo: “Vos vas a hacer política. Acordate de lo que te digo”.
Al analizar la actualidad, el exsenador cuestionó el rumbo económico y político del Gobierno. “Es un proyecto extranjerizante, no es un proyecto argentino”, afirmó. Asimismo, cuestionó: "Resulta insólito que un presidente diga: “Soy un topo dentro del Estado para destruir el Estado argentino”. Está al borde de la traición a la patria".
Con información de Perfil.