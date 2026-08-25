Reclamo por la presencia de un buque británico en un puerto intervenido por Nación

El Gobierno de Tierra del Fuego denunció y repudió la presencia de un buque petrolero de bandera británica en el Puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por la administración nacional. La Provincia cuestionó la operación del VS Promise y reclamó al Gobierno de Javier Milei que explique bajo qué criterios autorizó el amarre de la embarcación.

El Ejecutivo fueguino consideró que la situación es especialmente grave por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

En un comunicado, sostuvo que resulta “inadmisible” que un buque de bandera del Reino Unido opere en el puerto de la capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Desde el Gobierno aclararon que el VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para aprovisionarse.

“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en primer lugar”, señalaron.

En ese mismo sentido, plantearon que “el accionar del buque no viola ninguna ley” y aseguraron que “la ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas”.

“En este caso esa ley no aplica, en tanto la Ley Gaucho Rivero no prohíbe indiscriminadamente el ingreso a puertos fueguinos de todo buque vinculado al Reino Unido. Su artículo 2 alcanza a aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la Cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto”, señalaron.

En paralelo, fuentes de la Armada consultadas por TN señalaron que no encuentran razones para impedir el amarre del VS Promise porque la embarcación no provenía de las Islas Malvinas. Según explicaron, buques de bandera británica ya amarran en otros puertos de la Argentina.

El planteo de Tierra del Fuego por el amarre del buque británico en un puerto de Ushuaia

El planteo de la Provincia apunta a una contradicción que, según sostiene, existe entre los motivos que Nación dio para intervenir el Puerto de Ushuaia y la autorización para que opere ahora el VS Promise.

La administración nacional había destacado la importancia estratégica de la terminal por su ubicación en el Atlántico Sur y su vínculo con la actividad antártica.

Para el Gobierno fueguino, esa decisión hacía todavía más sensible la llegada de una embarcación de bandera británica.

Por eso pidió que Nación informe de manera pública cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos que se tuvieron en cuenta para permitir la operación del petrolero.

Además, la postura de Tierra del Fuego se apoya en la legislación provincial vinculada al reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Desde el Gobierno fueguino sostienen que esas normas buscan desalentar actividades económicas o comerciales que puedan resultar funcionales a los intereses británicos en el territorio en disputa.

El Ejecutivo provincial también volvió a pedir el fin de la intervención y la restitución de la administración del puerto a Tierra del Fuego.

“Se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio”, cuestionó la Provincia en su comunicado.

Qué se sabe del VS Promise

El VS Promise es un buque tanque dedicado al transporte de petróleo. Registros de navegación citados por medios fueguinos indican que la embarcación había partido de Los Ángeles y tenía como destino declarado la terminal de Río Cullen, en el norte de la isla de Tierra del Fuego.

Según la información difundida tras la protesta de la Provincia, el petrolero habría cargado crudo en la zona de Río Cullen antes de dirigirse a Ushuaia. Después de la polémica, el buque dejó el puerto fueguino durante la madrugada y continuó su navegación por el canal Beagle.

Río Cullen es una terminal vinculada a la actividad hidrocarburífera y cuenta con instalaciones para el tratamiento y almacenamiento de petróleo, además de una monoboya para la carga de crudo en buques tanque. La llegada posterior del petrolero al Puerto de Ushuaia fue la que provocó el reclamo de la administración provincial.

La controversia tiene además un fuerte componente político y simbólico. Tierra del Fuego considera que las decisiones sobre el puerto no pueden separarse de la cuestión Malvinas ni de la posición estratégica de Ushuaia como puerta de entrada al Atlántico Sur y a la Antártida.

La ANPyN, que depende de Nación, mantiene la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta inicialmente por 12 meses, y tiene a su cargo su gestión operativa, técnica y administrativa.

TN