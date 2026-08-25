Chaco: detectaron actividad en las redes de la joven detenida por el crimen de su novio

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco sumó un nuevo elemento que puso en alerta a la querella: habrían registrado actividad reciente en la cuenta de Facebook de Victoria Luz Cantero, la única detenida e imputada por el asesinato de su novio.

El movimiento fue detectado en los últimos días y, según precisó Pablo Vianello, abogado que representa a la familia Álvarez Guardia, incluyó solicitudes y aceptaciones de amistad desde el perfil de la joven.

El dato llegó después de que una de las hermanas de la víctima fuera alertada por una persona que advirtió sobre los cambios en la cuenta.

“Nos llama poderosamente la atención que las redes sociales de esta chica continúen activas”, sostuvo Vianello, en diálogo con Radio Libertad.

Sin embargo, el letrado también fue cauto y aclaró que por el momento no existe certeza sobre quién ingresó al perfil ni si la propia Cantero tuvo algún tipo de acceso.

La querella anticipó que pondrá el episodio en conocimiento de la Fiscalía para que se determine el origen de la actividad. La investigación podría incluir el análisis de los accesos a la cuenta, los dispositivos utilizados y, eventualmente, los contactos que se hayan producido desde el perfil.

La sospecha que preocupa a la querella

El episodio adquirió una dimensión mayor por otro aspecto que atraviesa la causa: las versiones sobre supuestos ofrecimientos de dinero a testigos.

Para Vianello, saber quién estuvo detrás de los movimientos en Facebook resulta especialmente relevante en ese contexto.

“Es gravísimo para lo que estamos hablando, de que hay una testigo encubierta y estamos hablando de testigos que dicen que les ofrecieron dinero”, señaló.

Según la hipótesis planteada por la acusación particular, una testigo de identidad reservada habría señalado a cuatro personas que también fueron propuestas como testigos por la defensa y que, presuntamente, habrían recibido incentivos económicos para declarar sobre un supuesto contexto de violencia de género en la relación entre Cantero y Álvarez.

Por ahora, esa acusación no fue acreditada judicialmente y forma parte de las líneas que deberán ser investigadas en el expediente.

Vianello explicó que todavía no realizó la presentación formal ante la Fiscalía, aunque confirmó que lo hará. A partir de esa denuncia, los investigadores deberán establecer si efectivamente existió actividad reciente en la cuenta, desde dónde se produjo el ingreso y si hubo algún tipo de comunicación con personas relacionadas con la causa.

Una causa atravesada por dos versiones opuestas

Victoria Cantero, de 25 años, permanece detenida con prisión preventiva e imputada por el homicidio agravado por el vínculo, una acusación que contempla una pena de prisión perpetua.

Mientras la defensa sostiene que la joven era víctima de violencia de género y busca incorporar elementos que respalden esa hipótesis, la familia del joven asesinado sostiene exactamente lo contrario: que la víctima de violencia era él.

Álvarez Guardia murió el 3 de agosto después de sufrir heridas de arma blanca en la zona del cuello y la clavícula.

En los próximos días está prevista una junta médica interdisciplinaria para el miércoles 26 de agosto, con especialistas propuestos por ambas partes. Además, la querella prepara una reconstrucción de la mecánica del ataque y espera los informes finales de las pericias.

TN