Luis Caputo reclamó una ley para castigar a los periodistas que escriban “cosas sin sustento” y Milei lo respaldó

En medio de una oleada de críticas de Javier Milei contra la prensa, Luis Caputo reclamó impulsar una ley para sancionar a los periodistas que publiquen información “sin sustento”. “La justicia debería actuar”, subrayó.

El planteo del ministro de Economía llegó a modo de respuesta a un posteo en X de un periodista que lo vinculaba al empresario Julio Made, quien presuntamente se habría beneficiado de un decreto firmado por el funcionario para desregular el control de los surtidores de combustible.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que, para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, cuestionó Caputo.

En ese sentido, el ministro afirmó que “la justicia debería actuar” y remarcó: “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, -autor de la medida que supuestamente favorecía al empresario- también negó conocer a dicho grupo y se sumó a las críticas de Caputo.

“Supongo que esto debe ser algo así como ‘el ladrón ve a todos de su misma condición’. Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas que están bien. En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó Javier Milei”, sostuvo Sturzenegger.

Las palabras del ministro fueron recogidas por Javier Milei, quien respaldó la idea y se sumó a las críticas contra el periodista: “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”.

TN